ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Читатели сообщают о вспышке коронавируса в учреждениях Лунинца. В администрациях это опровергают

14.04.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Информационное поле никогда не будет пустым: на цепочку действий «слышишь — проверяй» у людей не всегда есть время. С конца прошлой недели на почту Onliner посыпались сообщения с почти одинаковым содержанием: во многих учреждениях Лунинца нашли коронавирус, людей забирают со всего города.

Читатели сообщают о вспышке коронавируса в учреждениях Лунинца. В администрациях это опровергают

Мы позвонили в район, чтобы узнать, что там происходит на самом деле.

Следственный комитет. Что пишут читатели: «С подозрением на коронавирус забрали всех следователей». Пресс-служба: «Работаем в штатном режиме»

Несколько читателей сообщили нам, что работников лунинецкого Следственного комитета госпитализировали в Брестскую областную больницу. У некоторых из них была пневмония, теперь они лежат с подозрением на коронавирус.

«У маленьких детей одного из сотрудников тоже нашли пневмонию, — говорится в письмах. — Одному ребенку три года, другому — три месяца».

Брат одного из следователей подтвердил журналисту Onliner, что мужчину забрали в областную больницу вместе с коллегами.

— В это воскресенье восемь человек отвезли в Брест. Все они лежат в больнице на карантине. Не знаю, подтвердился ли у кого-то из них коронавирус, но пневмония у этих людей была, у моего брата в том числе, — прокомментировал он.

Сам следователь отказался разговаривать с журналистами.

В пресс-службе Следственного комитета нам прокомментировали ситуацию так:

— Следствие работает в штатном режиме в соответствии с компетенциями, в полном объеме и строго в рамках правового поля. Если совершается преступление, на него выезжает следственная группа и осуществляет повседневную деятельность.

Местные жители: «В суде нашли коронавирус». Отдел кадров Брестского областного суда: «У нас нет такой информации»

Нам также сообщают, что одного из судей Лунинца забрали в инфекционную больницу вместе со следователями. Мы позвонили в отдел кадров Брестского областного суда, чтобы узнать, так ли это на самом деле.

— У нас нет информации о том, что судью забрали с коронавирусом, — это все должно быть подтверждено больничным. Мы ни о чем таком не знаем.

Читатели сообщают о вспышке коронавируса в учреждениях Лунинца. В администрациях это опровергают

Работник завода «Полесьеэлектромаш»: «Вторую неделю сидим дома». Пресс-служба: «Причина не в коронавирусе, а в закрытии границ»

Жители Лунинца говорят, что их завод закрыт на карантин вторую неделю. Причина: у одного из сотрудников нашли коронавирус. Если раньше возле предприятия всегда стояло много автомобилей, сейчас — один или два.

— Мы уже вторую неделю сидим дома. Нам позвонили, поставили перед фактом, что производство остановили, хотя мы и до этого знали, что у кого-то на заводе нашли коронанавирус, — рассказал нам один из сотрудников. — Сейчас нам платят 2/3 от обычной суммы. Говорят, после выходных станет видно, как завод будет работать дальше.

В приемной завода журналисту Onliner рассказали, что предприятие работает в штатном режиме, карантина нет. В идеологии завода нам подтвердили эту информацию:

— Ситуация с сотрудниками и их окладом — это итог закрытия границ, причина не в коронавирусе.

Работники РУПП «Гранит» в Микашевичах, Лунинецкий район: «Нам говорят уходить в отпуск». Администрация: «Все работает в полном объеме»

Читатели также сообщили, что на заводе «Гранит» в Микашевичах работников отправляют в отпуск и на отдых «за свой счет». Происходящее объясняют случаем коронавируса. Мы связались с одним из сотрудников предприятия, чтобы узнать, так ли это на самом деле.

— За свой счет пока никого не отправили — говорили только про отпуска. Причина в том, что министерство ограничило водителям командировки и в нашем цеху они все остались без работы, — рассказали нам. — Что с ними будет через месяц, когда все вернутся на завод, не знаем. Пока мы не слышали, чтобы в других отделах уходили в отпуск за свой счет, все работает в полном объеме.

Заместитель генерального директора по персоналу, социальным вопросам и идеологии Маргарита Сероокая прокомментировала ситуацию так:

— Все сотрудники, как положено, идут в трудовые отпуска. Понятно, по желанию мы отправляем человека за свой счет. А разве можно принудить кого-то это сделать? Все предприятие работает, не останавливается, мы функционируем в стабильном порядке. Все действия, которые должны быть предусмотрены для сохранения здоровья, у нас есть в каждом подразделении.

Читатели сообщают о вспышке коронавируса в учреждениях Лунинца. В администрациях это опровергают

Студенты Лунинецкого колледжа сельскохозяйственного производства: «С коронавирусом забрали нашего повара». Директор: «Это не соответствует действительности»

Несколько сообщений пришло и из сельскохозяйственного колледжа в Лунинце. Якобы оттуда с подозрением на коронавирус забрали повара, а затем и ее мужа, который работает на местном ДОСААФ. Мы созвонились с директором колледжа, чтобы подтвердить информацию.

— Это не соответствует действительности, нам бы сразу сообщили о таком в центре гигиены. У нас только три-четыре человека болеют ОРВИ, остальные на местах, — сказал он. — Дети у нас ходят на занятия без изменений, в расписании ничего не изменилось.

В ДОСААФ нам также опровергли информацию о госпитализированном сотруднике.

— У нас все работают, никто не болеет, о таких случаях мы не знаем, — ответили журналисту Onliner.

Читатели: «В детском саду у воспитательницы нашли коронавирус». Отдел образования: «Таких сообщений не было, садик работает»

В редакцию позвонили обеспокоенные родители: говорят, что в поселке Межлесье в Лунинецком районе у воспитательницы детского сада нашли коронавирус, теперь она в Лунинецкой больнице. Одну из девочек группы, которую она вела, положили в инфекционное отделение. Вот как прокомментировали эту информацию в Лунинецком отделе образования:

— Нам таких сообщений не было, указаний никаких нет. Садик не закрыт на карантин, он действует. 

В самом садике не берут трубку.

Мы продолжаем собирать достоверную информацию о ситуации с коронавирусом. Если вам что-то известно, пишите на почту osh@onliner.by

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Информационное поле никогда не будет пустым: на цепочку действий «слышишь — проверяй» у людей не всегда есть время. С конца прошлой недели на почту Onliner...
 
Новости дня
Новости
 
Министр Ковальчук: «Все наши спортсмены вернулись в Беларусь и прошли карантин. 1008 человек находились за рубежом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика