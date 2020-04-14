Читатели сообщают о вспышке коронавируса в учреждениях Лунинца. В администрациях это опровергают

Источник материала: Виртуальный Брест

Информационное поле никогда не будет пустым: на цепочку действий «слышишь — проверяй» у людей не всегда есть время. С конца прошлой недели на почту Onliner посыпались сообщения с почти одинаковым содержанием: во многих учреждениях Лунинца нашли коронавирус , людей забирают со всего города.





Мы позвонили в район, чтобы узнать, что там происходит на самом деле.

Следственный комитет. Что пишут читатели: «С подозрением на коронавирус забрали всех следователей». Пресс-служба: «Работаем в штатном режиме»

Несколько читателей сообщили нам, что работников лунинецкого Следственного комитета госпитализировали в Брестскую областную больницу. У некоторых из них была пневмония, теперь они лежат с подозрением на коронавирус .

«У маленьких детей одного из сотрудников тоже нашли пневмонию, — говорится в письмах. — Одному ребенку три года, другому — три месяца».

Брат одного из следователей подтвердил журналисту Onliner, что мужчину забрали в областную больницу вместе с коллегами.

— В это воскресенье восемь человек отвезли в Брест. Все они лежат в больнице на карантине. Не знаю, подтвердился ли у кого-то из них коронавирус, но пневмония у этих людей была, у моего брата в том числе, — прокомментировал он.

Сам следователь отказался разговаривать с журналистами.

В пресс-службе Следственного комитета нам прокомментировали ситуацию так:

— Следствие работает в штатном режиме в соответствии с компетенциями, в полном объеме и строго в рамках правового поля. Если совершается преступление, на него выезжает следственная группа и осуществляет повседневную деятельность.

Местные жители: «В суде нашли коронавирус». Отдел кадров Брестского областного суда: «У нас нет такой информации»

Нам также сообщают, что одного из судей Лунинца забрали в инфекционную больницу вместе со следователями. Мы позвонили в отдел кадров Брестского областного суда, чтобы узнать, так ли это на самом деле.

— У нас нет информации о том, что судью забрали с коронавирусом, — это все должно быть подтверждено больничным. Мы ни о чем таком не знаем.





Работник завода «Полесьеэлектромаш»: «Вторую неделю сидим дома». Пресс-служба: «Причина не в коронавирусе, а в закрытии границ»

Жители Лунинца говорят, что их завод закрыт на карантин вторую неделю. Причина: у одного из сотрудников нашли коронавирус. Если раньше возле предприятия всегда стояло много автомобилей, сейчас — один или два.

— Мы уже вторую неделю сидим дома. Нам позвонили, поставили перед фактом, что производство остановили, хотя мы и до этого знали, что у кого-то на заводе нашли коронанавирус, — рассказал нам один из сотрудников. — Сейчас нам платят 2/3 от обычной суммы. Говорят, после выходных станет видно, как завод будет работать дальше.

В приемной завода журналисту Onliner рассказали, что предприятие работает в штатном режиме, карантина нет. В идеологии завода нам подтвердили эту информацию:

— Ситуация с сотрудниками и их окладом — это итог закрытия границ, причина не в коронавирусе.

Работники РУПП «Гранит» в Микашевичах, Лунинецкий район: «Нам говорят уходить в отпуск». Администрация: «Все работает в полном объеме»

Читатели также сообщили, что на заводе «Гранит» в Микашевичах работников отправляют в отпуск и на отдых «за свой счет». Происходящее объясняют случаем коронавируса . Мы связались с одним из сотрудников предприятия, чтобы узнать, так ли это на самом деле.

— За свой счет пока никого не отправили — говорили только про отпуска. Причина в том, что министерство ограничило водителям командировки и в нашем цеху они все остались без работы, — рассказали нам. — Что с ними будет через месяц, когда все вернутся на завод, не знаем. Пока мы не слышали, чтобы в других отделах уходили в отпуск за свой счет, все работает в полном объеме.

Заместитель генерального директора по персоналу, социальным вопросам и идеологии Маргарита Сероокая прокомментировала ситуацию так:

— Все сотрудники, как положено, идут в трудовые отпуска. Понятно, по желанию мы отправляем человека за свой счет. А разве можно принудить кого-то это сделать? Все предприятие работает, не останавливается, мы функционируем в стабильном порядке. Все действия, которые должны быть предусмотрены для сохранения здоровья, у нас есть в каждом подразделении.





Студенты Лунинецкого колледжа сельскохозяйственного производства: «С коронавирусом забрали нашего повара». Директор: «Это не соответствует действительности»

Несколько сообщений пришло и из сельскохозяйственного колледжа в Лунинце. Якобы оттуда с подозрением на коронавирус забрали повара, а затем и ее мужа, который работает на местном ДОСААФ. Мы созвонились с директором колледжа, чтобы подтвердить информацию.

— Это не соответствует действительности, нам бы сразу сообщили о таком в центре гигиены. У нас только три-четыре человека болеют ОРВИ, остальные на местах, — сказал он. — Дети у нас ходят на занятия без изменений, в расписании ничего не изменилось.

В ДОСААФ нам также опровергли информацию о госпитализированном сотруднике.

— У нас все работают, никто не болеет, о таких случаях мы не знаем, — ответили журналисту Onliner.

Читатели: «В детском саду у воспитательницы нашли коронавирус». Отдел образования: «Таких сообщений не было, садик работает»

В редакцию позвонили обеспокоенные родители: говорят, что в поселке Межлесье в Лунинецком районе у воспитательницы детского сада нашли коронавирус, теперь она в Лунинецкой больнице. Одну из девочек группы, которую она вела, положили в инфекционное отделение. Вот как прокомментировали эту информацию в Лунинецком отделе образования:

— Нам таких сообщений не было, указаний никаких нет. Садик не закрыт на карантин, он действует.

В самом садике не берут трубку.

Мы продолжаем собирать достоверную информацию о ситуации с коронавирусом. Если вам что-то известно, пишите на почту osh@onliner.by