Источник материала: Ивьевский край

В Беларуси проведено более 71,8 тыс. тестов на COVID-19.

Для тестирования задействованы 17 лабораторий.

По состоянию на 14 апреля в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. "Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно", - уточнили в пресс-службе.

По данным Минздрава, 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам



Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима.





В Брестской области зарегистрировано 73 случая, Витебской - 848, Гомельской - 106, Гродненской - 53, Минске - 1691, Минской области - 359, Могилевской - 151.

Несмотря на то, что в некоторых регионах, в том числе Брестской и Гродненской областях, регистрируется значительно меньшее число случаев, население не должно игнорировать рекомендуемые Минздравом меры. "Прежде всего это меры по физическому дистанцированию, обработке рук и самоизоляции", - отметила Елена Богдан.

Как сообщалось, по состоянию на 14 апреля в Беларуси проведено 71 875 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 17 лабораторий.

В Беларусь поступит препарат "Авиган" для лечения коронавирусной инфекции

В Беларусь поступит препарат "Авиган" для лечения коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима.





"Ожидаем в ближайшее время поступление этого препарата", - сказала Елена Богдан.

Замминистра также отметила, что на сегодня в стране достаточно препаратов для лечения пациентов с коронавирусной пневмонией.

Минздрав: заболеваемость СОVID-19 в последние дни сохраняется на одном уровне



Число случаев заражения СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима.





"В течение последних нескольких дней приблизительно одинаковое количество случаев - 340-360 в сутки. Ожидаем, что такая ситуация продлится еще 2-3 недели", - сказала Елена Богдан.

Минздрав принимает все меры, чтобы не допустить стремительного, лавинообразного роста заболеваемости, а кривая заболеваемости была максимально пологой.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения пасхальных богослужений

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от посещения пасхальных богослужений, заявила во время стрима заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.





Минздрав дважды встречался с представителями православного духовенства, обсуждались особенности проведения пасхальных мероприятий для минимизации заражения прихожан. В обращении Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси говорится, что людям, которые имеют хронические заболевания, нужно остаться дома и не посещать пасхальные богослужения.

Минздрав рекомендует пока воздержаться от посещения детьми спортивных секций и кружков

Минздрав рекомендует пока воздержаться от посещения детьми спортивных секций и кружков, но запрета на их посещение нет, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь сегодня во время стрима на youtube-канале Национального пресс-центра.





"По поводу посещения спортивных секций запрета нет. Все наши рекомендации основаны на том, что нужно избегать мест массового скопления людей. Соответственно, родители должны думать сами, куда они отправляют детей. Мы рекомендуем воздержаться от посещения секций и каких-то кружков. Но опять же, запрета на посещение нет", - отметила Татьяна Бурдь.

Медсправка о здоровье для посещения школы после нынешних каникул не нужна. Такая справка берется раз в год. "Если ребенок болел, то медицинскую справку даст врач-педиатр или лечащий врач ребенка", - уточнила Татьяна Бурдь.

Услуги индивидуального ведения родов оказываются, партнерские роды ограничены

Услуги по индивидуальному ведению родов оказываются, партнерские роды ограничены, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.





Индивидуальное ведение родов в тех роддомах, которые принимают пациентов без коронавируса, по-прежнему возможно. Ограничены партнерские роды, но передачи от родственников принимаются.

Специалисты также не рекомендуют женщинам брать с собой большое количество вещей, поскольку родственники могут передать им все необходимое.

Минздрав рекомендует ограничить посещение женских консультаций

Министерство здравоохранения рекомендует ограничить посещение женских консультаций, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.





"В настоящее время посещение женских консультаций не отменяется. Единственный момент - рекомендуется ограничить посещение женских консультаций", - отметила Людмила Кеда.

Согласно приказу Минздрава, каждый врач акушер-гинеколог должен выработать конкретный план ведения беременных, находящихся на их участке.

Минздрав предостерегает от родов в домашних условиях

Министерство здравоохранения предостерегает женщин от родов в домашних условиях. Об этом сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.





"Домашние роды - это огромный риск как для женщины, так и для плода. Поэтому, конечно, остаться дома - это подвергнуть себя огромному риску", - отметила Людмила Кеда.

По ее словам, осложнения при родах могут возникнуть очень быстро: счет идет на минуты и секунды."Оказание неотложной помощи невозможно в домашних условиях. Поэтому домашние роды - это безумие", - сказала представитель Минздрава.

Людмила Кеда обратила внимание, что принимаются все меры, чтобы оградить беременных женщин от заражения коронавирусом, и риск заражения COVID-19 несравним с тем, что может случиться при домашних родах.

Мамам с СОVID-19 не стоит отказываться от грудного вскармливания - медик

Медики не рекомендуют отказываться от грудного вскармливания мамам с СОVID-19, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта "Мама PRO" Диана Мардас во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.





На сегодня нет четких подтверждений, что вирус передается через молоко. Вместе с тем мамам, у которых подтвержден СОVID-19, рекомендуется носить маску.

В Беларуси среди священников зарегистрирован только один случай заражения COVID-19

В Беларуси среди священников зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Такую информацию журналистам сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.





"У нас один такой случай в Минске. Священник сейчас находится под присмотром врачей в госпитале", - отметил митрополит.

Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут остаться в медучреждении





Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут оставаться в медучреждении, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если в семье проживают люди старших возрастов, маленькие дети, то взрослые пациенты - контакты первого уровня - могут продолжать находиться в медучреждениях для самоизоляции на 14 дней", - сказала Елена Богдан.

Прививки на дому делать нельзя - Минздрав

Прививки на дому делать нельзя, пока рекомендуется воздержаться от первых прививок детям. Об этом сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.





"По поводу того, можно ли сделать прививки на дому - однозначно нет. Они делаются только в прививочных кабинетах, это оговорено действующими санитарными нормами и правилами, прививочные кабинеты расположены в учреждениях здравоохранения", - подчеркнула Татьяна Бурдь.

Отвечая на вопрос по поводу прививки двухмесячному ребенку, она отметила, что пока Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от первых прививок. Потом ребенок будет привит по индивидуальному плану и таким образом можно будет наверстать вакцинацию, пояснила представитель Минздрава.

"ГП".