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У восьми жителей Светлогорского района подтвержден коронавирус
15.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По состоянию на 9.00 15 апреля еще у двух жителей Светлогорска положительный тест на коронавирус,
Оба госпитализированы в Гомельскую областную инфекционную больницу.
Всего в Гомельской области на 14 апреля зарегистрировано 106 случаев коронавируса.
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Всего в Гомельской области на 14 апреля зарегистрировано 106 случаев коронавируса.
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