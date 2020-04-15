У восьми жителей Светлогорского района подтвержден коронавирус

Источник материала: Tut.by

По состоянию на 9.00 15 апреля еще у двух жителей Светлогорска положительный тест на коронавирус, сообщил «СН» главный врач Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии Александр Лугинец.



Фото носит иллюстративный характер. Вадим Замировский, TUT.BY

Оба госпитализированы в Гомельскую областную инфекционную больницу.

Состояние всех восьмерых заболевших на сегодняшний день удовлетворительное. По каждому из них определен перечень контактных лиц, организовано лабораторное обследование. На данный момент 63 контактных лица первого уровня госпитализированы, на самоизоляции дома — 37. Последние предупреждены о правилах поведения в самоизоляции и находятся под наблюдением врачей.

Всего в Гомельской области на 14 апреля зарегистрировано 106 случаев коронавируса.