|
Минздрав: заболеваемость СОVID-19 в последние дни сохраняется на одном уровне
15.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Число случаев заражения СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.
«В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое количество случаев — 340-360 в сутки. Ожидаем, что такая ситуация продлится еще 2-3 недели», — сказала Елена Богдан.
Минздрав принимает все меры, чтобы не допустить стремительного, лавинообразного роста заболеваемости, а кривая заболеваемости была максимально пологой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)