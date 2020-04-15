ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав: заболеваемость СОVID-19 в последние дни сохраняется на одном уровне

15.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Минздрав: заболеваемость СОVID-19 в последние дни сохраняется на одном уровне

Число случаев заражения СОVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое количество случаев — 340-360 в сутки. Ожидаем, что такая ситуация продлится еще 2-3 недели», — сказала Елена Богдан.

Минздрав принимает все меры, чтобы не допустить стремительного, лавинообразного роста заболеваемости, а кривая заболеваемости была максимально пологой.

Comments are closed.

« Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут остаться в медучреждении
Новости дня
Новости
 
Проект указа «О поддержке экономики» подготовлен в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика