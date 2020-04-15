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В Китае испытывают вакцину от коронавируса
15.04.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКитайские врачи приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса. В Ухане сделаны соответствующие инъекции почти 300 добровольцам. Самому пожилому 84 года. Первый этап испытаний - проверку на безопасность - вакцина прошла успешно. На второй потребуется несколько недель. Пациенты будут получать инъекции и лекарства, и плацебо - безопасного нейтрального вещества, которое вакциной не является.
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Китайские врачи приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса. В Ухане сделаны соответствующие инъекции почти 300 добровольцам. Самому пожилому 84...
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