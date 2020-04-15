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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае испытывают вакцину от коронавируса Китайские врачи приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса. В Ухане сделаны соответствующие инъекции почти 300 добровольцам. Самому пожилому 84...

Китайские врачи приступили ко второму этапу испытаний вакцины от коронавируса. В Ухане сделаны соответствующие инъекции почти 300 добровольцам. Самому пожилому 84 года. Первый этап испытаний - проверку на безопасность - вакцина прошла успешно. На второй потребуется несколько недель. Пациенты будут получать инъекции и лекарства, и плацебо - безопасного нейтрального вещества, которое вакциной не является.