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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пропускной режим в Москве спровоцировал пробки и столпотворения Первый день пропускного режима в Москве стал причиной многокилометровых пробок. Огромные заторы из машин скопились на въездах и выездах из города. Жители Москвы...

Первый день пропускного режима в Москве стал причиной многокилометровых пробок. Огромные заторы из машин скопились на въездах и выездах из города. Жители Москвы также делятся кадрами очередей у станций метрополитена. Там полицейские проверяют пропуска у каждого пассажира. По словам пользователей интернета, ожидание доходит до получаса, а соблюдать положенную дистанцию в такой толпе попросту невозможно. Напомним, с сегодняшнего дня для передвижения по Москве на общественном или личном транспорте необходимо наличие цифрового пропуска. Такую меру власти столицы ввели для борьбы с распространением коронавируса.