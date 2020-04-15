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Пропускной режим в Москве спровоцировал пробки и столпотворения
15.04.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПервый день пропускного режима в Москве стал причиной многокилометровых пробок. Огромные заторы из машин скопились на въездах и выездах из города. Жители Москвы также делятся кадрами очередей у станций метрополитена. Там полицейские проверяют пропуска у каждого пассажира. По словам пользователей интернета, ожидание доходит до получаса, а соблюдать положенную дистанцию в такой толпе попросту невозможно. Напомним, с сегодняшнего дня для передвижения по Москве на общественном или личном транспорте необходимо наличие цифрового пропуска. Такую меру власти столицы ввели для борьбы с распространением коронавируса.
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Первый день пропускного режима в Москве стал причиной многокилометровых пробок. Огромные заторы из машин скопились на въездах и выездах из города. Жители Москвы...
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