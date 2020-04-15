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Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 15 апреля

15.04.2020 14:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: Минздрав рассказал о ситуации на 15 апреля

Министерство здравоохранения Беларуси 15 апреля опубликовало свежую статистику по COVID-19.

Так, по состоянию на 15 апреля в Беларуси проведены 76198 тестов на коронавирус. Для этого задействованы 24 лаборатории, которые открыты в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в частных медцентрах.

В республике зарегистрировано 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции. 68 пациентов поддерживают с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. 36 пациентов с хроническими заболеваниями, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, умерли.

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Министерство здравоохранения Беларуси 15 апреля опубликовало свежую статистику по COVID-19. Так, по состоянию на 15 апреля в Беларуси проведены 76198 тестов на...
 
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