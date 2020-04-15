Старт «Тур де Франс» будет перенесён из-за коронавируса

Источник материала: ОНТ

Популярная веломногодневка «Тур де Франс» будет перенесена. Об этом сообщили организаторы.

По решению президента Франции Эмманюэля Макрона, массовые мероприятия в стране запрещены до середины июля. Поэтому организаторы гонки сейчас ищут вариант с проведением соревнований в более поздний срок.

Велогонка «Тур де Франс» должна была пройти с 27 июня по 19 июля.

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