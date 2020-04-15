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Старт «Тур де Франс» будет перенесён из-за коронавируса
15.04.2020 17:24 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Популярная веломногодневка «Тур де Франс» будет перенесена. Об этом сообщили организаторы.
По решению президента Франции Эмманюэля Макрона, массовые мероприятия в стране запрещены до середины июля. Поэтому организаторы гонки сейчас ищут вариант с проведением соревнований в более поздний срок.
Велогонка «Тур де Франс» должна была пройти с 27 июня по 19 июля.
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Популярная веломногодневка «Тур де Франс» будет перенесена. Об этом сообщили организаторы. По решению президента Франции Эмманюэля Макрона, массовые мероприятия...
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