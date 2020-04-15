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О заражении медиков коронавирусом: «Ряд случаев связаны, в том числе, с тем, что люди торопились прийти на помощь больному»

15.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Пик эпидемии впереди, и мы ещё не на пике. Готова ли наша система выдержать этот максимум с минимальными последствиями для всех нас и для страны, в целом?

Ирина Малёваная: «Нынешняя эпидемия – это экзамен, это вызов, но это и учёба»

О заражении медиков коронавирусом: «Ряд случаев связаны, в том числе, с тем, что люди торопились прийти на помощь больному»

Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Мне кажется, что сама главная готовность – это психологическая готовность. У нас именно самоотдача и готовность прийти на помощь всегда среди здравоохранения была на первом месте. И даже, может быть, это не очень хорошо это говорить, но мне кажется, что ряд тех случаев заражения среди медработников, они тоже связаны, в том числе, с тем, что люди торопились прийти на помощь больному. И только во вторую очередь думали о том, как защитить себя, – «И успел ли я что-то одеть или не одеть?», – вот в первую очередь с этим, что они торопились спасти пациента.

Готовность есть, средства для этого тоже есть. Нужна поддержка всей страны, понимание всей страны и спокойствие, чтобы, в первую очередь, каждый на своём месте выполнял то, что ему нужно.

Потому что очень приятно, и иногда просто до кома в горле, смотреть вот эти флэшмобы и поступки, которые на сегодняшний день в нашем обществе проявляются. Когда бесплатную пищу возят, бесплатные ночёвки предоставляют для того, чтобы доктор не шёл домой, не заражал свою семью. Когда собираются какие-то средства на краудфандинговых платформах для закупки средств индивидуальной защиты. Ведь это показывает то, что, всё-таки, у нас очень патриотичные люди и очень, скажем так, общество, всё-таки, консолидируется в борьбе с какой-то угрозой.

Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Ирина Малёваная

 
 
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Пик эпидемии впереди, и мы ещё не на пике....
 
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