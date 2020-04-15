|
О заражении медиков коронавирусом: «Ряд случаев связаны, в том числе, с тем, что люди торопились прийти на помощь больному»
15.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Потому что очень приятно, и иногда просто до кома в горле, смотреть вот эти флэшмобы и поступки, которые на сегодняшний день в нашем обществе проявляются. Когда бесплатную пищу возят, бесплатные ночёвки предоставляют для того, чтобы доктор не шёл домой, не заражал свою семью. Когда собираются какие-то средства на краудфандинговых платформах для закупки средств индивидуальной защиты. Ведь это показывает то, что, всё-таки, у нас очень патриотичные люди и очень, скажем так, общество, всё-таки, консолидируется в борьбе с какой-то угрозой.
Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О заражении медиков коронавирусом: «Ряд случаев связаны, в том числе, с тем, что люди торопились прийти на помощь больному»
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Пик эпидемии впереди, и мы ещё не на пике....
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)