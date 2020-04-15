Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство финансов ожидает, что Международный валютный фонд до конца апреля рассмотрит заявку Беларуси на "быстрое" финансирование в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.





"Беларусь обратилась к МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы с использованием инструмента быстрого финансирования. Европейский департамент МВФ уже принял положительное решение в отношении предоставления финансирования Беларуси, исполнительный совет директоров МВФ этот вопрос рассмотрит до конца апреля", - отметили в Минфине.

Как сообщалось, речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам - членам фонда помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренных действий.

Ранее МВФ заявлял о готовности предоставить до $40 млрд на эти цели странам со средним уровнем дохода, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса . Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно $900 млн.