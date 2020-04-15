ФОТОФАКТ: Как китайский Ухань возвращается к обычной жизни

Источник материала: ОНТ

Китайский город Ухань провинции Хубэй возвращается к обычной жизни после снятия жестких ограничений, которые были введены из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Все чаще в городе можно встретить прохожих и велосипедистов – людям уже разрешается выходить на улицы. Открываются магазины, парикмахерские. Также жителям можно выезжать из города. 8 апреля с вокзала отправился первый скоростной поезд.

















ФОТО: russian.news.cn

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram