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ФОТОФАКТ: Как китайский Ухань возвращается к обычной жизни
15.04.2020 18:59 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Китайский город Ухань провинции Хубэй возвращается к обычной жизни после снятия жестких ограничений, которые были введены из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Все чаще в городе можно встретить прохожих и велосипедистов – людям уже разрешается выходить на улицы. Открываются магазины, парикмахерские. Также жителям можно выезжать из города. 8 апреля с вокзала отправился первый скоростной поезд.
ФОТО: russian.news.cn
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Китайский город Ухань провинции Хубэй возвращается к обычной жизни после снятия жестких ограничений, которые были введены из-за вспышки коронавирусной...
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