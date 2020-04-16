Беларусь получила более 10 тыс. тестов на коронавирус в качестве гуманитарной помощи от Китая

Источник материала: Виртуальный Брест

Медицинская гуманитарная помощь из Китая прибыла сегодня в Беларусь. Самолетом в Национальный аэропорт Минск доставлен груз из более чем 10,7 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса . Об этом БЕЛТА сообщил заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Зенькович.





"Полученные тест-системы будут направлены на укрепление лабораторного потенциала Беларуси по диагностике нового коронавируса. Наше учреждение является получателем гуманитарного груза, который в последующем будет распределен в лаборатории по всей стране", - пояснил специалист. Он подчеркнул, что белорусская сторона особенно признательна руководству Китая и посольству этой страны за оказание поддержки в тот момент, когда она очень необходима.

Прибывший гуманитарный груз - уже второй, направленный в Беларусь из Китая. Ранее, 1 апреля, в страну была доставлена партия, включавшая более 2 тыс. тестов, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы. Таким образом китайская сторона отвечает взаимностью на присланные ранее в КНР белорусские грузы. Когда в Китае была очень тяжелая эпидемиологическая обстановка, Беларусь оказала гуманитарную помощь, направив два самолета с необходимыми медицинскими изделиями.