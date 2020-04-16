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Каннский кинофестиваль снова перенесли на неопределенный срок

16.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каннский кинофестиваль снова перенесли на неопределенный срок

Каннский кинофестиваль был снова перенесен из-за обновления мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ранее рассматривался вариант проведения мероприятия в конце июня-начале июля. Сейчас организаторы хотят провести кинофорум в 2020 году хотя бы в урезанном виде.

Последний раз всемирно известный кинофестиваль отменялся в 1968 году из-за волны массовых беспорядков и забастовок.

Фото: Reuters

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Каннский кинофестиваль был снова перенесен из-за обновления мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА. Ранее рассматривался вариант проведения...
 
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