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Что известно о коронавирусе в Беларуси и мире к 16 апреля

16.04.2020 06:20 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 16 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше двух миллионов человек – второй миллион набрался примерно за две недели; погибли – 133,3 тысячи, а излечились – более 509,6 тысячи. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джона Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • Штаты: 619,6 тысячи эпизодов инфекции;
  • Испания: 177,6 тысячи;
  • Италия: 165,2 тысячи;
  • Германия: 133,5 тысячи.
  • Франция: 131,4 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • Штаты: 27,8 тысячи летальных исходов;
  • Италия: 21,6 тысячи;
  • Испания: 18,6 тысячи;
  • Франция: 17,2 тысячи;
  • Британия: 12,9 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Обстановка в мире

  • В ВОЗ также говорят, что пандемия коронавируса в мире не достигла пика. Да, динамика инфицирования в Италии и Испании убывает, но в европейских странах еще наблюдаются вспышки. В частности, прирастает число случаев COVID-19 в Великобритании и Турции. При этом именно Европа и США – эпицентр пандемии.
  • В мире параллельно разрабатываются 70 вакцин против вируса, три из них уже на этапе проверки на людях. Наиболее перспективную экспериментальную вакцину разработали в Гонконге. Пока фармацевты стремятся сократить время на испытания, нужны для запуска вакцины на рынок. Обычно на это уходит до 15 лет. В ВОЗ же говорят, что вакцина появится в общем доступе не ранее, чем через год.
  • Кроме того, ВОЗ предупреждает, что переболевшие от коронавируса не защищены от повторного заражения. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус также сказал, что COVID-19 в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года.

Обстановка в Беларуси

  • По последней сводке от Минздрава, число заболевших COVID-19 в Беларуси достигло 3728 человек. Жизнь 68 пациентов поддерживают аппараты ИВЛ. Умерли 36 человек, а сколько полностью выздоровели и сколько на стационаре – ведомство больше не докладывает. 
  • Из-за эпидемии в беларуской армии ограничили посещения военнослужащих и увольнения. На контрольно-пропускных пунктах воинских частей организованы медицинские посты, где каждый день перед тем, как пройти на территорию части, проходят осмотр все служащие контрактной службы и гражданский персонал.
  • Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук не видит смысла прерывать беларуский чемпионат по футболу – единственный в Европе. «Чемпионат интересный, люди смотрят. Нет причин закрывать высшую лигу. Зрителей на стадионе уменьшилось на 70%. Главное, чтобы каждый гражданин правильно оценивал ситуацию. Никто никого на стадион не загоняет», – объяснил чиновник.
  • Не забыли, что 9 мая в Минске состоится парад? Тренируются к ним три раза в неделю по пять часов. В военном параде задействуют 185 единиц техники, а колонна растянется аж на два километра.
  • Беларуские айтишники запустили бесплатный онлайн-сервис – он оценит ваш риск заразиться коронавирусом. Но только помните, что медицинским заключением это считать нельзя, точный диагноз озвучивает всегда врач – опираясь на результаты лабораторной диагностики.

 
Теги: Минск
 
 
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К утру 16 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше двух миллионов человек – второй миллион набрался примерно за две недели; погибли –...
 
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