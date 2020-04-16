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ООН: Голода из-за коронавируса не будет
16.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Пандемия коронавируса COVID-19 не несет долгосрочной угрозы для мировой продовольственной безопасности, однако государства должны сохранять международную торговлю открытой и не вводить ограничений, повторяя старые ошибки, заявили
"В глобальном смысле еды достаточно для всех. Например, мировые запасы зерновых находятся на комфортном уровне, а прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур (например, рис) на 2020 год положительные", - сказал представитель организации.
По его словам, "долгосрочной угрозы для продовольствия не должно быть", пока пандемия находится под контролем, а сельскохозяйственный капитал - человеческий, социальный, экономический - не растрачивается впустую.
"ФАО настоятельно призывает все страны сохранять открытость международной торговли, принимать меры по защите цепочек поставок продовольствия: от получения ресурсов, таких как семена, до обеспечения мелких фермеров доступом на рынки для продажи своей продукции", - заявили в организации.
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Пандемия коронавируса COVID-19 не несет долгосрочной угрозы для мировой продовольственной безопасности, однако государства должны сохранять международную торговлю...
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