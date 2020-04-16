ООН: Голода из-за коронавируса не будет









"В глобальном смысле еды достаточно для всех. Например, мировые запасы зерновых находятся на комфортном уровне, а прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур (например, рис) на 2020 год положительные", - сказал представитель организации.





По его словам, "долгосрочной угрозы для продовольствия не должно быть", пока пандемия находится под контролем, а сельскохозяйственный капитал - человеческий, социальный, экономический - не растрачивается впустую.





"ФАО настоятельно призывает все страны сохранять открытость международной торговли, принимать меры по защите цепочек поставок продовольствия: от получения ресурсов, таких как семена, до обеспечения мелких фермеров доступом на рынки для продажи своей продукции", - заявили в организации.