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В G20 договорились заморозить долги беднейших стран мира из-за пандемии
16.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Решение будет действовать с 1 мая до конца 2020 года.
Финансовые представители G20 приняли решение о приостановлении выплат по обслуживанию долгов для беднейших стран мира. Об этом сообщает
Решение будет действовать с 1 мая до конца 2020 года. Предложение о приостановлении "бремени задолженности" открыто для самых бедных и наименее развитых стран мира (по определению Всемирного банка и ООН) до тех пор, пока они погашают долг ВБ и МВФ. Инициатива является частью усилий по укреплению мировой экономики в условиях вспышки коронавируса.
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Решение будет действовать с 1 мая до конца 2020 года.
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