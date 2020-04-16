В США подозревают, что Китай проводил секретные испытания атомного оружия

Guardian . Госдепартамент США опубликовал доклад, согласно которому Китай мог провести подземные ядерные испытания малой мощности, что может обернуться ещё большим ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном, сообщает издание





Подозрения Госдепартамента вызваны "возможной подготовкой Китая к круглогодичной эксплуатации своего испытательного полигона в Лоп-Нуре, использование взрывоустойчивых камер, масштабные работы в Лоп-Нуре и отсутствие прозрачности в его деятельности по ядерным испытаниям", как сказано в докладе американского дипломатического ведомства.





Оценивая доклад Госдепа, эксперт по ядерному оружию из Института международных исследований Мидлбери сказал, что эта информация, возможно, указывает на испытания зарядов малой мощности или "докритические испытания", которые не связаны с ядерными взрывами и не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.





Так или иначе, доклад Госдепа может ещё больше ухудшить отношение США и Китая, уже испорченные обвинениями Госдепа в сокрытии информации и точных данных о коронавирусе.









Неназванный высокопоставленный чиновник из правительства США сказал, что выводы доклада и обвинение Китая в нарушении международных соглашений по ядерным испытаниям будут средством давления для того, чтобы склонить Пекин присоединиться к переговорам между Вашингтоном и Москвой о новом договоре по ограничению и контролю ядерных вооружений.





Президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет договориться с Китаем о сокращении ядерного оружия. В то же время, обращая внимание на усиление России и Китая, Трамп говорил о необходимости создания "самых мощных ядерных сил в мире".