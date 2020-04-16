Предпринимателям, работающим на мини-рынках и рынке «Южный» в Гродно, на три месяца снизят аренду

Источник материала: Tut.by

В Гродно с 1 мая арендная плата на шести мини-рынках, а также на рынке «Южный» будет снижена на 30%. Такая льгота коснется более двух тысяч арендаторов. Это почти полторы тысячи предпринимателей, торгующих на рынке «Южный» , и около 530 бизнесменов, реализующих товар на шести гродненских мини-рынках: «Форты», «Фолюш», «Ольшанка», «Девятовка», «Принеманский» и мини-рынок по улице Полиграфистов, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Ситуация у гродненских предпринимателей на данный момент сложная: соседние страны из-за коронавируса закрыли границы, а значит, поставок нового товара нет. Усугубил ситуацию и ощутимый отток покупателей, вызванный сложной эпидемиологической ситуацией. В результате доходы многих продавцов упали.

— Мы понимаем трудность ситуации, поэтому провели совещания с акционерами, которые дали принципиальное согласие на снижение аренды. Сейчас решение проходит техническое оформление. Арендная плата будет снижена на 30% с 1 мая. Льготный период продлится три месяца, — рассказал директор предприятия «Гродноторгсервис», в управлении которого находятся 7 гродненских рынков, Владимир Сычевский.

Стоимость ежемесячной аренды на рынках — разная, но, например, для предпринимателя, работающего на рынке «Южный» и занимающего стандартное место площадью 7,5 квадратных метров, экономия составит около 30 рублей в месяц.

Пока нерешенным остается вопрос по снижению аренды для торгующих на Скидельском рынке. Этот объект находится в управлении гродненского облпотребсоюза. Известно, что там также рассматривают варианты поддержки арендаторов.

Напомним, ранее гродненские власти приняли решение о снижении ставок арендной платы для объектов, которые формируют туристическую инфраструктуру города. Послабления будут для гостиниц и хостелов, точек общепита, а также для фирм, которые занимаются международными перевозками. В список входят также и ряд других предприятий, деятельность которых связана с туризмом.