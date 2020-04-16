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Предпринимателям, работающим на мини-рынках и рынке «Южный» в Гродно, на три месяца снизят аренду
16.04.2020 12:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно с 1 мая арендная плата на шести мини-рынках, а также на рынке «Южный» будет снижена на 30%. Такая льгота коснется более двух тысяч арендаторов. Это почти полторы тысячи предпринимателей, торгующих на
Ситуация у гродненских предпринимателей на данный момент сложная: соседние страны из-за коронавируса закрыли границы, а значит, поставок нового товара нет. Усугубил ситуацию и ощутимый отток покупателей, вызванный сложной эпидемиологической ситуацией. В результате доходы многих продавцов упали.
— Мы понимаем трудность ситуации, поэтому провели совещания с акционерами, которые дали принципиальное согласие на снижение аренды. Сейчас решение проходит техническое оформление. Арендная плата будет снижена на 30% с 1 мая. Льготный период продлится три месяца, — рассказал директор предприятия «Гродноторгсервис», в управлении которого находятся 7 гродненских рынков, Владимир Сычевский.
Стоимость ежемесячной аренды на рынках — разная, но, например, для предпринимателя, работающего на рынке «Южный» и занимающего стандартное место площадью 7,5 квадратных метров, экономия составит около 30 рублей в месяц.
Пока нерешенным остается вопрос по снижению аренды для торгующих на Скидельском рынке. Этот объект находится в управлении гродненского облпотребсоюза. Известно, что там также рассматривают варианты поддержки арендаторов.
Напомним, ранее гродненские власти
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Льгота коснется более двух тысяч арендаторов.
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