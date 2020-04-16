Жизнь продолжается. «Милавица» показала посткризисное белье

Источник материала: Ежедневник

«Милавица» провела первый в своей истории онлайн показ перспективной коллекции женского белья. Белорусские дизайнеры продемонстрировали, как женщины будут выглядеть весной-летом 2021 года, когда пройдут все кризисы и жизнь вернется в привычное русло.

Как заявил перед началом показа генеральный директор СП ЗАО «Милавица» Михаил Ющенко, пандемия коронавируса сказалась и на работе белорусского предприятия. Многие магазины партнеров сейчас закрыты, поэтому запланированные ранее поставки несколько сдвигаются во времени. Но жизнь продолжается и совершенно очевидно, что коронавирус вскоре уйдет и заберет с собой порожденный им экономический кризис. По этой причине «Милавица» решила не останавливать разработку перспективной коллекции и показала, какое белье женщины будут носить после кризиса. В показ, правда, также пришлось вносить коррективы – впервые он прошел в режиме онлайн. Партнеры «Милавицы» с пониманием отнеслись к новому формату и даже отметили необычную привлекательность моделей, дефилировавших в белье и в защитных масках.

По словам главного художника СП ЗАО «Милавица» Надежды Пласконной, разработка коллекции белья сезона весна-лето 2021 года велась с учетом той ситуации, в которой сегодня существует мир, и в которой он будет существовать уже после кризиса. Дизайнеры и маркетологи исходили из того, что к этому посткризисному периоду должен сработать так называемый отложенный спрос, но покупатель в любом случае будет уже не таким щедрым. Поэтому коллекция была сокращена приблизительно на 30%. Главный упор делался на коммерческий потенциал той или модели, на такое изысканное белье, перед которым женщины даже после кризиса не смогут устоять.

Впрочем, и после сокращения количеству моделей могут позавидовать самые известные мировые производители. Всего «Милавица» представила своим партнерам 150 новых моделей белья, способных удовлетворить покупательниц любого вкуса и любого достатка.

Удачным решением стала серия Zibra, ориентированная на самых смелых и модных девушек. Дизайнеры «Милавицы» отразили в ней современные модные тенденции и как бы вдохнули в нее жизнь дикой природы. Дышащие полотна, необычные конструктивные решения и волнующие акценты создают яркий и незабываемый образ.











Обилие кружев в серии «Прайд» придется по вкусу уверенным в себе красавицам. Изображение львиц на этих кружевах, подчеркивает характер и творческую натуру обладательницы. Такое белье, в котором слились воедино нежность и необузданность дикой природы, не способно оставить равнодушным ни одного человека.









Естественные линии тела подчеркивает серия «Силуэт», которая также подарит своей обладательнице комфорт и гармонию. Даже если на теле и найдется небольшой изъян, корректирующая функция белья с ним легко справится. Замысел дизайнера именно в том и состоит, чтобы подчеркнуть силуэт и форму обладательницы.









Настоящей инновацией в сфере нижнего белья стала серия «Мелисса». Дизайн строится вокруг нежного сочетания легкого кружева, напоминающего морскую пену, и эффектной уникальной вышивки с нанесением принта. Эластичная вышивка выполнена с применением новейшей технологии «умная печать»: машина сканирует вышитый нитями рисунок и наносит принт только на определенную область, создавая купонный мотив. Еще одна инновация – формование вышивки, что требует особой технологии обработки основы и специальных стежков, которые поддаются растяжению/формованию. Цветовые решения серии – «зефир» и «морская пена» – делают ее по-настоящему летней и нежной. Серия буквально пронизана ароматом луговых трав и свежестью солнечного, летнего утра.









Современная роскошь, без которой даже в кризис не обойтись, представлена в серии HauteCoutur. Обилие декора, глубина цвета и богатство фактур идеально сочетаются с современным подходом в дизайне вышивки. Незабываемый комфорт белья достигается за счет премиального вискозного полотна Superfine и скрытой обработке ткани во избежание контакта тела с тесьмами.









Незабываемое впечатление на показе оставили и пеньюары из натурального шелка, и образ невесты, и многое другое. Описать всю коллекцию и все впечатления от нее очень сложно. Это нужно просто видеть.

«Мы постарались вложить в новую коллекцию все краски жизни, подарить женщинам радость, комфорт, красоту и уверенность в себе, которые им очень пригодятся в после того, как пройдут все нынешние кризисы», - отметила руководившая показом маркетолог СП ЗАО Милавица Дарья Лозовик.