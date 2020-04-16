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Надежда автопрома: «Белджи» начинает нести убытки от пандемии

16.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Республиканский союз промышленников и производителей оценил влияние коронавирусного кризиса на белорусских автомобилестроителей.

По данным РСПП, заводы — производители автомобилей практически прекратили работу, но поставки запчастей пока осуществляются, при этом резко сократились объемы поставок, работают не все склады и порты.

Месячный объем складских запасов скоро закончится, и тогда будет начало катастрофы», — говорится в письме РСПП в Минэкономики.

Нынешние продажи новых автомобилей — это заказы в предыдущие периоды. Сервис работает благодаря шинной неделе (сезонный подъем продажи услуг по замене зимней резины), сопутствующих услуг — дезинфекции и озонированию салонов автомобилей и т. д. Безусловно, о серьезных издержках говорить пока рано, отрасль только начинает нести убытки. Однако тенденции уже наметились — сегодня спрос отсутствует по всем маркам автомобилей, клиенты откладывают покупку в связи с нестабильностью экономической ситуации.
Неплатежи по уже заключенным договорам на покупку автомобиля — 90%. Работа не приостанавливается, но уже сокращается штат и вводится скользящий график. Скоро работников отправят в отпуск за свой счет, так как иссякнут источники выплаты зарплаты.

Объемы падения продаж по цифрам марта сравнивать рано, однако прогноз на апрель — всего 20% предыдущего объема продаж. Май — уже 10% в сравнении с предыдущим годом.
Самый больной вопрос для автомобильной отрасли — выплата налогов в апреле (НДС, на прибыль, других). После первого квартала продаж это будут значительные суммы, но уже очевидно, что заплатить их бизнес не сможет.
 
 
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Республиканский союз промышленников и производителей оценил влияние коронавирусного кризиса на белорусских автомобилестроителей.
 
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