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В Минске ежедневно проводят дезинфекцию подъездов жилых домов, дорог и тротуаров
16.04.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНевидимая, но важная профилактическая работа, чтобы не дать распространиться инфекции. Десятки единиц спецтехники выезжают ночью на улицы Минска для обработки дорог, тротуаров. Коммунальщики ежедневно проводят дезинфекцию подъездов жилых домов, остановок, скамеек, подземных переходов. Сколько за сутки уходит литров дезраствора, и кто трудится на благо гигиены города? Репортаж Юлии Хмель.
Дезинфекция тротуаров и дорог МинскаГород засыпает - спецбригада Горремавтодора просыпается. В 22:00 на столичные улицы выезжает колонна спецтехники. И начинается ночная дезинфекция дорог и тротуаров. Ежедневно до полвосьмого утра магистрали обрабатывают моющими средствами, которые содержат активные вещества и обладают дезинфицирующими свойствами.
Так на гигиену минского асфальта за смену уходит около 4 тысяч литров раствора. Обрабатывают каждую улицу минимум 2 раза за ночь. Всего по городу задействовано 127 таких машин.
Дезинфекция подъездов жилых домов МинскаА когда город просыпается, начинается генеральная уборка подъездов жилых домов. И здесь дезинфекцию проводят для профилактики распространения коронавируса. За смену, которая длится 7 часов, одна группа должна обработать спецрастворами 25 подъездов.
Елена Конопако уже 10 лет работает в ЖЭС Фрунзенского района. Все это время убирает подъезды в домах. Опыт большой, но сейчас, говорит, особо тщательно подходит к своей работе. И таких, как она, - тех, кто ежедневно выходит на уборку, только во Фрунзенском районе 600 человек.
В сутки только во Фрунзенском районе расходуется порядка 14-15 тысяч литров дезинфицирующих средств на все подъезды. Обрабатывают жилые дома раз в день. И по такому графику коммунальщики работают с начала апреля.
Денис Драпей, первый замглавы Администрации Фрунзенского района г. Минска: "Все рабочие - как и дворники, так и работники текущего ремонта, которые на сегодняшний день перепрофилированы и осуществляют уборку дезинфекцию подъездов, оснащены средствами индивидуальной защиты. В основном это резиновые перчатки, респираторы либо маски, и для удобства работы мы закупили большие распылители объемом от 8 до 12 литров".
Наталья Конышева, завотделением отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: "По многоквартирному жилому фонду города Минска разработан регламент обработки с применением дезинфицирующих мероприятий мест общего пользования в подъездах. В соответствии с данным регламентом осуществляется дезинфекция конструкций, к которым прикасаются люди руками и данном случае - это дверные ручки, перила, кнопочные панели домофонной системы и лифтов".
Санобработка подъездов проводится ежедневноПо графику санобработка подъездов работниками ЖРЭО проводится ежедневно. Бывают, конечно, и внеплановые случаи. Когда в доме выявляют пациента с подтвержденным коронавирусом, дезинфекцию осуществляют уже специализированные службы.
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Невидимая, но важная профилактическая работа, чтобы не дать распространиться инфекции. Десятки единиц спецтехники выезжают ночью на улицы Минска для обработки...
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