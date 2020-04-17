После критики США. Более 20 стран поддержали деятельность ВОЗ в борьбе с коронавирусом

DW . Глобальное сотрудничество и международные организации играют большую роль во время пандемии коронавируса, заявили 23 страны «альянса за мультилатерализм», сообщает





Среди этих стран — ряд государств Евросоюза, Аргентина, Канада, Мексика, Сингапур, Чили и Южно-Африканская Республика.





«Мы поддерживаем усилия по борьбе с гуманитарными проблемами, вызванными вспышкой», — подчеркнули главы МИД стран альянса по итогам телеконференции.





Они особо выделили необходимость «оставаться объединенными в нашей человечности».





Главы МИД призвали к как можно меньшему нарушению трансграничной торговли и цепочек поставок из-за коронавируса.









Кроме того, различные ограничения, вводимые с целью сдержать заболевание, должны быть «целенаправленными, разумными, прозрачными и временными», считают члены альянса.





15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ.





Он считает, что ВОЗ не выполнила своего основного предназначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.