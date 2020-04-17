|
После критики США. Более 20 стран поддержали деятельность ВОЗ в борьбе с коронавирусом
17.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Более 23 стран мира поддержали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), о прекращении финансирования которой ранее заявил президент США Дональд Трамп.
Глобальное сотрудничество и международные организации играют большую роль во время пандемии коронавируса, заявили 23 страны «альянса за мультилатерализм», сообщает
Среди этих стран — ряд государств Евросоюза, Аргентина, Канада, Мексика, Сингапур, Чили и Южно-Африканская Республика.
«Мы поддерживаем усилия по борьбе с гуманитарными проблемами, вызванными вспышкой», — подчеркнули главы МИД стран альянса по итогам телеконференции.
Они особо выделили необходимость «оставаться объединенными в нашей человечности».
Главы МИД призвали к как можно меньшему нарушению трансграничной торговли и цепочек поставок из-за коронавируса.
Кроме того, различные ограничения, вводимые с целью сдержать заболевание, должны быть «целенаправленными, разумными, прозрачными и временными», считают члены альянса.
15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении финансирования ВОЗ.
Он считает, что ВОЗ не выполнила своего основного предназначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.
Ранее Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, а также сказал, что организация заняла «прокитайскую позицию».
По данным СМИ, представители Белого дома предлагают Трампу создать альтернативу ВОЗ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 23 стран мира поддержали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), о прекращении финансирования которой ранее заявил президент США Дональд Трамп.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)