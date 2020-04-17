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В Найроби раздали еду бедным. Губернатор не забыл и о бутылочке коньяка Hennessy каждому

17.04.2020 19:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Губернатор Найроби Майк Сонко распорядился, чтобы бедным жителям столицы Кении раздали наборы с продовольственной помощьюв связи с коронавирусной пандемией. В каждый из таких наборов, помимо еды и средств защиты, вошла небольшая бутылочка премиального коньяка Hennessy.

Фото: @citizentvkenya

Губернатор Найроби Майк Сонко распорядился, чтобы бедным жителям столицы Кении раздали наборы с продовольственной помощьюв связи с коронавирусной пандемией. В каждый из таких наборов, помимо еды и средств защиты, вошла небольшая бутылочка премиального коньяка Hennessy. Об этом пишет американское издание CNN в пятницу, 17 апреля.

Сонко объяснил свое решение раздать жителям Найроби коньяк тем, что, по его мнению, алкогольный напиток может послужить хорошим «антисептиком для горла».

«Я думаю, из исследований Всемирной организации здравоохранения и других групп можно сделать заключение, что алкоголь играет основную роль в уничтожении коронавируса», — выразил мнение мэр Найроби в видеообращении.

Издание также отмечает, ВОЗ утверждала, что алкоголь не способен защитить от коронавируса. Организация порекомендовала людям свести потребление алкоголя к минимуму и предупредила, что спиртное может ухудшить здоровье человека, сделав его более уязвимым к вирусам.

Более того, Сонко стал объектом критики «Африканского медицинского и исследовательского фонда» (Amref Health Africa). Его глава осудил заявление губернатора Найроби о пользе коньяка и призвал кенийцев полностью отказаться от спиртного.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Кении достигло 246; от заболевания умерли 11 человек.
 
 
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Губернатор Найроби Майк Сонко распорядился, чтобы бедным жителям столицы Кении раздали наборы с продовольственной помощьюв связи с коронавирусной пандемией. В...
 
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