ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

18.04.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Придерживаться такого режима должны те пациенты с COVID-19, чья болезнь протекает бессимптомно и, соответственно, не требует круглосуточного контроля медиков. Оставаться дома также должны граждане, недавно прибывшие из-за рубежа.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Проверки показали: не все белорусы ответственно подходят к этой временной мере. Так, только в Витебской области режим самоизоляции нарушили более двух десятков человек. Кто и как проверяет людей, которые, согласно спискам, должны оставаться дома?

Узнавала Анастасия Бут.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

Михайловские – лишь одни из немногих, кто вынужден находится на самоизоляции. Только в Витебской области их более 3000 человек. Увы, не все готовы 14, а то и больше дней провести в четырех стенах. Таких выявляют рейдовые группы эпидемиологов и милиционеров. За день только одна бригада посещает около полусотни адресов.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
На данный момент режим самоизоляции нарушили более 20 жителей региона. А в отношении 17 граждан начат административный процесс по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» Кодекса об административных правонарушениях. В основном это молодые люди, которые не понимают, что самоизоляция – это ответственность не только перед собой. Нарушая режим, они становятся потенциальной угрозой и подвергают риску окружающих.

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Татьяна Ковалёва, главный врач Витебской областной инфекционной больницы:
Сколько нашим людям ни говори, если они заболели, не надо самим интерпретировать, чем они сейчас болеют. Что это не коронавирус, что «у меня просто горло першит» или «у меня просто 37,1». Надо просто делать то, что положено делать в этой ситуации. Заболел – сиди дома, вызови врача, не ходи на работу.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Получается, что мы таким поведением неправильным просто растаптываем эту инфекцию и увеличиваем риски всех остальных окружающих людей.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Между тем, по данным некоторых интернет-источников, Витебск – один из немногих городов, где люди стараются максимально соблюдать добровольную самоизоляцию. Такие выводы сделали на основе геолокаций мобильных телефонов. Самый популярный нынче маршрут – «работа-дом».

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Анастасия Бут, корреспондент:
В Беларуси более 30 тысяч человек находятся на больничном. И это только те, кто близко общался с людьми, у которых подтвержден COVID-19. Плюс контакты второго уровня и те, кто приехал из-за границы. Все они должны соблюдать режим самоизоляции. Однако на сегодня по стране зафиксировано около тысячи нарушителей. Некоторых наказали рублем. Штрафы внушительные, но не дороже человеческой жизни.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Люди в материале: Ольга Шкуратова, Татьяна Ковалёва, Анастасия Бут

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Придерживаться такого...
 
Новости дня
Новости
 
Тренер брестского «Динамо» отказался проводить пресс-конференцию совместно с тренером «Витебска»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика