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Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски
18.04.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Придерживаться такого режима должны те пациенты с COVID-19, чья болезнь протекает бессимптомно и, соответственно, не требует круглосуточного контроля медиков. Оставаться дома также должны граждане, недавно прибывшие из-за рубежа.
Проверки показали: не все белорусы ответственно подходят к этой временной мере. Так, только в Витебской области режим самоизоляции нарушили более двух десятков человек. Кто и как проверяет людей, которые, согласно спискам, должны оставаться дома?
Михайловские – лишь одни из немногих, кто вынужден находится на самоизоляции. Только в Витебской области их более 3000 человек. Увы, не все готовы 14, а то и больше дней провести в четырех стенах. Таких выявляют рейдовые группы эпидемиологов и милиционеров. За день только одна бригада посещает около полусотни адресов.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Татьяна Ковалёва, главный врач Витебской областной инфекционной больницы:
Получается, что мы таким поведением неправильным просто растаптываем эту инфекцию и увеличиваем риски всех остальных окружающих людей.
Между тем, по данным некоторых интернет-источников, Витебск – один из немногих городов, где люди стараются максимально соблюдать добровольную самоизоляцию. Такие выводы сделали на основе геолокаций мобильных телефонов. Самый популярный нынче маршрут – «работа-дом».
Анастасия Бут, корреспондент:
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Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски
Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Придерживаться такого...
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