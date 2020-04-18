Тренер «Витебска» сказал, когда надо останавливать чемпионат по футболу

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский подвел итог победного матча против брестского «Динамо» (1:0) и рассказал, когда, по его мнению, надо останавливать чемпионат Беларуси по футболу.

— Считаю, мы победили заслуженно. Единственное, хотелось бы реализовать один из моментов, которые мы создали, а создали мы их немало. Моменты были довольно красивыми. Как я и предполагал, подрастает травка, становится теплее — футбол становится содержательнее и лучше, — заявил он в интервью «Беларусь 5».



Фото: ФК «Витебск»

— Что касается забитого мяча, он немного необычный, честно говоря. Но все-таки, если соблюдать правила, букву правил, там действительно было нарушение. Наверное, это все правильно, но еще раз повторюсь: я рад в первую очередь за то, что команда показала хороший содержательный футбол, — приводит слова тренера «Прессбол» .

— Что думаете по поводу пандемии?

— Уже говорил об этом. Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно остановить. Пока этого нет, риск заразиться есть у всех. Все люди ходят на работу, мы ходим на работу.

В данной ситуации нужен здравый смысл, любая крайность вредна. Одна из них — мы ничего не боимся и все такое. Нет, надо быть аккуратней, не ходить в массовые скопления людей, только на работу и домой. Пользоваться антисептиком и масками, и все такое. Этот набор уже все выучили. Другая крайность — это когда паника, мы все умрем, перезаражаемся, надо закрыться, я тоже против этого.

Честно говоря, не представляю, что делал бы на карантине дома. Смотреть телевизор на карантине сутками не очень хорошо. И потом мы даем надежду зрителям. Судя по информации некоторых интернет-порталов, ТВ-трансляции смотрит больше 100 тысяч человек. И в данной ситуации я за здравый смысл, — сказал Ясинский в комментарии для «Трибуны» .

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