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Мнение. Коронавирус. Нерешительность или нежелание? И кто осмелится взять ответственность?

19.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Государство, я боюсь не вируса, а тебя», — написала художница Ника Сандрос у себя в Фейсбуке, когда эпидемия в Беларуси еще только начиналась.

Последний месяц показал, насколько она была права. Не то, чтобы у кого-то были иллюзии, что наше государство в ситуации с коронавирусом примет единственно правильное решение (да и какое оно — это решение, и есть ли оно вообще?), но надежда на то, что 9,4 млн человек для государства что-то значат, была.

  • Марина ЗолотоваГлавный редактор TUT.BY
     

А мы, кажется, снова убедились, что для чиновников значение имеет лишь один человек. Его мнение, его настроение, его спокойствие.

Для него сообщают нужные цифры о распространении коронавируса, для него подхватывают решение отправить детей в школу, для него по государственному телевидению показывают правильные программы.

Может ведь и разгневаться — уволить, а то и посадить.

Я не хочу приводить в пример другие страны: ни Россию, ни Европу, ни Штаты. Мы живем в Беларуси. Мне важно, что происходит у нас. И я знаю, как быть не должно.

А не должно быть так, что когда умирают люди, президент на всю страну заявляет, что они сами в этом виноваты. И никто из чиновников публично ни разу не выразил соболезнования родным жертв коронавирусной инфекции. Просто потому, что это по-человечески.

Самое ценное, чем располагает государство, не нефть и не золото. Самое ценное — это люди.

А нам показали, как власть относится к нам на самом деле.

Умерли — сами виноваты. Медики заразились — тоже.

Десятки тысяч педагогов и миллионы родителей и детей по всей стране с начала апреля терзаются вопросом, что будет дальше с учебой. Дважды — в последний момент — весенние каникулы продлевались. А сейчас, когда распространение вируса принимает угрожающие масштабы, президент говорит — пора в школу.

И министр образования согласен — пора.

А министр здравоохранения не то чтобы согласен или не согласен. Но просто это не его вотчина. За школы он не отвечает.

Да, наверное, у Владимира Караника есть стратегия, как бороться с коронавирусом. Есть план А, B, C и D. У меня лично нет сомнений также и в том, что врачи и медсестры выложатся по максимуму. За что им огромное спасибо!

Но что будет со стратегией, если она не понравится президенту? Готов ли министр Караник ее отстаивать? Я все еще надеюсь, что да.

Ведь министры должны отвечать не только перед президентом, но и перед народом: «Не народ для ўрада, а ўрад для народа».


Фото: Reuters

Бизнес просит поддержки. Туризм, сфера услуг и развлечений — многие могут не пережить кризис. А это сотни тысяч рабочих мест. И правительство давно разработало план поддержки, но никто не спешит его принимать.

Это удивительно и парадоксально. В последней диктатуре Европы, стране декретов и указов, президент самоустранился от решения самой главной проблемы. Мол, я вируса не вижу, его нет, есть психоз. А ведь раньше вмешивался буквально во все, включая обос…ных коров, скандал с гомельской учительницей и результаты отбора на «Евровидение».

Постановление по самоизоляции и санкции за нарушение режима принимал Совмин, письмо с рекомендациями в госорганы рассылал Минздрав, ряд ограничительных мер вводился на уровне местной власти (в Витебске, Гродно и Минске).

Но в итоге каждый берет ответственность на себя. Брать отпуск за свой счет и не ходить на работу? Или ходить, и каждый день возвращаться в двухкомнатную квартиру к родителям-пенсионерам? Или вообще уволиться? Водить детей в школу или нет? И это если ты отвечаешь только за себя и за свою семью.

А если за других? За десятки, сотни или тысячи человек? Закрывать ресторан или нет? А фитнес-центр? Переводить университет на дистанционное обучение или нет? А школу? Я искренне желаю тем, кто несет такую ответственность, твердости.

В тот момент, когда от власти понадобились четкие и слаженные действия, мы видим нерешительность одних и нежелание признавать проблему со стороны других, точнее — другого, а еще точнее — первого.

История нас чему-то учит, воспитывает привычки и даже рефлексы. Кто-то привык, что власть все решит за него — даст зарплату и квартиру, обеспечит пособием, а кто-то знает, что рассчитывать нужно только на себя. Потому что хорошего от власти не видел ни сам, ни родители, ни прадеды. И не важно, какая власть — современная белорусская, советская, польская или российская. И вот тех, кто понимает, что рассчитывать можно только на себя, становится все больше. И это, наверное, хорошо.

Так люди учатся решать не только свои личные проблемы. Но и общественные. Собирают деньги на помощь медикам, закупают средства индивидуальной защиты, готовят для них еду. Решают проблемы подъезда и двора, даже целого района. Оказывают помощь тем, кому она нужна.

Но в ситуации с коронавирусом хочется все-таки быть уверенным в том, что эту проблему граждане не будут решать самостоятельно. Иначе зачем тогда власть?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В тот момент, когда от власти понадобились четкие и слаженные действия, мы видим нерешительность одних и нежелание признавать проблему со стороны других, точнее -...
 
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