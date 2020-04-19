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И тут обман: в Беларуси надбавку за коронавирус врачам дадут только с апреля, март не учитывается
19.04.2020 10:10 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Белорусские врачи получат надбавки в размере от 300 до 4 000 рублей за работу с коронавирусными больными только начиная с апреля. На работу с пациентами с COVID-19 в марте указ президента о надбавках не распространяется.
Об этом стало известно 17 апреля после официального опубликования указа Александра Лукашенко от 16 апреля 2020 года № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения» на Национальном правовом интернет-портале.
В документе, в частности, говорится, что он «распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и действует до признания его утратившим силу».
Наименьшие надбавки получат врачи и младший медперсонал, оказывающие медпомощь пациентам с коронавирусом и другими инфекциями в амбулаторных условиях — от 300 до 1000 рублей. Больше всего доплатят врачам, медсестрам и другим работникам отделений анестезиологии, реанимации и лабораторий, работающим в 3 смены в закрытом режиме, — от 1 500 до 4 000 рублей.
Первый случай нового коронавируса в Беларуси был подтвержден в самом конце февраля. Весь март медикам и санэпидслужбам удавалось сдерживать распространение инфекции, однако к 1 апреля в стране было выявлено 217 случаев COVID-19, а 1 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. В апреле темпы распространения вируса в Беларуси резко ускорились: в последние дни, по официальным данным Минздрава, выявлялось по 400-500 новых заболевших в сутки.
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Белорусские врачи получат надбавки в размере от 300 до 4 000 рублей за работу с коронавирусными больными только начиная с апреля. На работу с пациентами с COVID-19 в марте...
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