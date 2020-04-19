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Летучая чума. Пустынная саранча уже уничтожила урожаи в Сомали, Эфиопии и Кении
19.04.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСтраны Азии и Африки сталкивается сегодня не только с проблемой доступа к чистой воде. Многим из них грозит масштабная гуманитарная катастрофа из-за нехватки продовольствия. Всему виной пустынная саранча. Миллиарды этих прожорливых насекомых уже уничтожили урожаи в Сомали, Эфиопии и Кении - странах, которые особенно сильно зависят от сельского хозяйства. И теперь хозяйничают в Саудовской Аравии, Пакистане и Индии. Небольшие стаи встречаются также в Китае.
Справиться с вредителями пока не удается, их слишком много. Борьбу осложняют ограничения на передвижение, которые приняты в связи COVID-19. Антивирусные меры замедляют трансграничные поездки и задерживают доставку нужных пестицидов. Какие меры предпринимаются, чтобы предотвратить голод на пострадавших от вредителей землях - в сюжете Татьяны Волковой.
От саранчи Восточная Африка страдает еще с декабряСначала тучи насекомых атаковали восточные районы Эфиопии и северо-запад Сомали. Затем Кению и Уганду, Южный Судан. Рои вредителей также были замечены в Джибути, Эритрее, Танзании и Конго. Насекомые уничтожили всю растительность на огромных площадях и нанесли колоссальный ущерб и без того хрупкому сельскому хозяйству. В Кении уничтожено около 30 % сельхозугодий. При этом особенно опасна саранча для молодых посевов. Теряется как количество, так и качество урожая.
С вредителями борются распылением пестицидов с воздухаВ Уганде к процессу уже привлекли армию, в Эфиопии единственный завод по производству биохимикатов не в состоянии выдать нужные объемы продукции - не хватает сырья, на покупку которого нужна валюта. В Кении поставки пестицидов задержали на полторы недели. И это в то время, как здесь выводится следующее поколение вредителей. Первые две недели они проводят на земле, где их можно довольно легко уничтожить биохимикатами. Однако ограничения, связанные с коронавирусом, замедляют трансграничные поездки и задерживают доставку пестицидов, а также техники для наблюдения за перемещениями стай саранчи. А карантин замедляет операции по распылению.
О безопасности пестицидов ведутся споры. Экологи предлагают воспользоваться природными инсектицидами, чтобы не уничтожать заодно с саранчой полезных насекомых (видео).
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Страны Азии и Африки сталкивается сегодня не только с проблемой доступа к чистой воде. Многим из них грозит масштабная гуманитарная катастрофа из-за нехватки...
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