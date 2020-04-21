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«Белава» с 25 апреля открывает регулярное авиасообщение с Веной
21.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания «Белавиа» с 25 апреля открывает ежедневные рейсы между Минском и Веной. Авиасообщение между странами, напомним, планировали открыть 29 марта, однако австрийские власти не выдали белорусскому перевозчику разрешение на выполнение регулярных полетов по данному маршруту.
Как
Понедельник, среда, пятница и воскресенье (время местное): Минск (вылет в 8.50) — Вена (прибытие в 9.50); Вена (вылет в 10.45) — Минск (прибытие в 13.40).
Вторник, четверг и суббота (время местное): Минск (вылет в 14.25) — Вена (прибытие в 15.25); Вена (вылет в 16.15) — Минск (прибытие в 19.10).
Авиабилеты можно забронировать и оплатить на
«Белавиа», напомним, планировала открыть регулярный рейс Минск-Вена-Минск 29 марта, но авиационные власти Австрии не выдали авиакомпании разрешение на выполнение полетов по данному маршруту.
Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный контроль на границах. Всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней.
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Как сообщает белорусское посольство в Австрии, с 25 апреля «Белавиа» начинает выполнение ежедневных полетов по маршруту Минск-Вена-Минск. Запланировано следующее...
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