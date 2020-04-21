ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белава» с 25 апреля открывает регулярное авиасообщение с Веной

21.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Авиакомпания «Белавиа» с 25 апреля открывает ежедневные рейсы между Минском и Веной. Авиасообщение между странами, напомним, планировали открыть 29 марта, однако австрийские власти не выдали белорусскому перевозчику разрешение на выполнение регулярных полетов по данному маршруту.


Фото: Белавиа

Как сообщает белорусское посольство в Австрии, с 25 апреля «Белавиа» начинает выполнение ежедневных полетов по маршруту Минск-Вена-Минск. Запланировано следующее расписание рейсов:

Понедельник, среда, пятница и воскресенье (время местное): Минск (вылет в 8.50) — Вена (прибытие в 9.50); Вена (вылет в 10.45) — Минск (прибытие в 13.40).

Вторник, четверг и суббота (время местное): Минск (вылет в 14.25) — Вена (прибытие в 15.25); Вена (вылет в 16.15) — Минск (прибытие в 19.10).

Авиабилеты можно забронировать и оплатить на www.belavia.by, а также в пунктах продаж ОАО «Авиакомпания «Белавиа», включая представительство компании в Австрии (тел. +43 17 007 363 34, austria@belavia.by, Office Park III, Büro 146, 1300 Flughafen Wien).

«Белавиа», напомним, планировала открыть регулярный рейс Минск-Вена-Минск 29 марта, но авиационные власти Австрии не выдали авиакомпании разрешение на выполнение полетов по данному маршруту.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный контроль на границах. Всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает белорусское посольство в Австрии, с 25 апреля «Белавиа» начинает выполнение ежедневных полетов по маршруту Минск-Вена-Минск. Запланировано следующее...
 
Новости дня
Новости
 
Трамп намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика