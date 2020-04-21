Народный карантин: в Минске остался работать только один кинотеатр





Минск-Новости » на предприятии. Сеть «КиноМинска» временно приостановила показы фильмов в 12 кинотеатрах, сообщили «» на предприятии.





«Дорогие зрители, из-за переносов крупных кинорелизов, а также в связи с эпидемической ситуацией и спада зрительской активности мы приняли решение сократить количество площадок для демонстрации кино», — сообщается на официальном сайте.





Продолжает работать только многозальный кинотеатр «Беларусь».









При этом туда пытаются завлекать зрителей, убеждая: в кинотеатре созданы необходимые условия для безопасности.





— Мы увеличили интервал между сеансами, чтобы произвести проветривание кинозалов и обработать кресла специальными дезинфицирующими средствами, а в фойе установлены дозаторы с антисептиком для рук.





Нами предусмотрена специальная схема продажи билетов (рассадка в зрительном зале), увеличивающая расстояние между зрителями во время просмотра кинофильмов, — отмечают на предприятии.