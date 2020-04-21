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Народный карантин: в Минске остался работать только один кинотеатр
21.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В связи с пандемией коронавируса беларусы перестали ходить в кино. В итоге сейчас остался рботать лишь один кинотеатр
Сеть «КиноМинска» временно приостановила показы фильмов в 12 кинотеатрах, сообщили «
«Дорогие зрители, из-за переносов крупных кинорелизов, а также в связи с эпидемической ситуацией и спада зрительской активности мы приняли решение сократить количество площадок для демонстрации кино», — сообщается на официальном сайте.
Продолжает работать только многозальный кинотеатр «Беларусь».
При этом туда пытаются завлекать зрителей, убеждая: в кинотеатре созданы необходимые условия для безопасности.
— Мы увеличили интервал между сеансами, чтобы произвести проветривание кинозалов и обработать кресла специальными дезинфицирующими средствами, а в фойе установлены дозаторы с антисептиком для рук.
Нами предусмотрена специальная схема продажи билетов (рассадка в зрительном зале), увеличивающая расстояние между зрителями во время просмотра кинофильмов, — отмечают на предприятии.
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В связи с пандемией коронавируса беларусы перестали ходить в кино. В итоге сейчас остался рботать лишь один кинотеатр
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