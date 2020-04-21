Впервые в истории цена на нефть стала отрицательной: что происходит?

Источник материала: KYKY

Вчерашний день войдет в историю: 20 апреля цена на один из видов контрактов по американской нефти марки WTI рухнула до нуля, а затем достигла уровня минус 40,2 доллара за баррель. Это значит, что инвесторы готовы были доплачивать, если у них заберут нефть. Прежде такого никогда не случалось.

Ранее 13 стран, входящих в Организацию экспортеров нефти (ОПЕК), а также крупные поставщики нефти, не входящие в эту организацию, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи – на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Чтобы хоть так удержать цены на нефть, которая сейчас не пользуется былым спросом.

Почему произошло такое глубокое падение – и именно в США? Дело в том, что пандемия коронавируса затронула Штаты сильнее всего, объясняет «Медуза». Экспорт нефти ухудшился, а в главном нефтяном хранилище страны скоро по-настоящему закончится место: оно приняло уже 55 миллиона баррелей нефти, а способно уместить в себе 78 миллионов. То есть компании добывают больше нефти, чем Америка может продать, а все остальные – купить.

Но, по большому счету, такой эпичный обвал цены на нефть – это пока проблема США: в остальном мире все не столь критично. Потому что американский рынок сейчас меньше связан с мировым, чем раньше. Однако места в хранилищах во всем мире немногим больше, чем в Штатах, поэтому и другим маркам нефти угрожают катастрофические падения. Более того, WTI потянула за собой вниз и марку Brent: стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 23,55%, до 19,79 доллара за баррель. Это самое большое падение с 26 февраля 2002 года.

Вывод такой: пока эпидемия в крупных стран не пройдет, нефть с поставкой в ближайшем будущем, на фоне отсутствия спроса, уже не сможет цениться высоко и будет стоить очень дешево. Как это скажется на поставках нефти в Беларусь и нефтяных спорах с Россией, пока неизвестно.

Как реагирует интернет

Закупил 100 баррелей нефти, что б на черный день на балконе лежали. — Данила Поперечный (@Spoontamer) April 20, 2020

Я тут немного посчитал.

Баррель конского навоза стоит $2,5 — Чилик (@Chilikto) April 20, 2020

ситуация на рынке нефти pic.twitter.com/1c3JNjInWJ — Н и к о т и н к а с Б р о в я м и (@Yoghikitt) April 20, 2020

Нефть — чёрная позолота. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) April 21, 2020

Наташ, мы там нефть уронили. pic.twitter.com/Cg6edYVw0k — Тот самый Мартин (@martin_camera) April 20, 2020