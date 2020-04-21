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Впервые в истории цена на нефть стала отрицательной: что происходит?
21.04.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Вчерашний день войдет в историю: 20 апреля цена на один из видов контрактов по американской нефти марки WTI
Ранее 13 стран, входящих в Организацию экспортеров нефти (ОПЕК), а также крупные поставщики нефти, не входящие в эту организацию, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи – на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Чтобы хоть так удержать цены на нефть, которая сейчас не пользуется былым спросом.
Почему произошло такое глубокое падение – и именно в США? Дело в том, что пандемия коронавируса затронула Штаты сильнее всего,
Но, по большому счету, такой эпичный обвал цены на нефть – это пока проблема США: в остальном мире все не столь критично. Потому что американский рынок сейчас меньше связан с мировым, чем раньше. Однако места в хранилищах во всем мире немногим больше, чем в Штатах, поэтому и другим маркам нефти угрожают катастрофические падения. Более того, WTI
Вывод такой: пока эпидемия в крупных стран не пройдет, нефть с поставкой в ближайшем будущем, на фоне отсутствия спроса, уже не сможет цениться высоко и будет стоить очень дешево. Как это скажется на поставках нефти в Беларусь и нефтяных спорах с Россией, пока неизвестно.
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Вчерашний день войдет в историю: 20 апреля цена на один из видов контрактов по американской нефти марки WTI рухнула до нуля, а затем достигла уровня минус 40,2...
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