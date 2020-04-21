Вирусы на льду не летают? У хоккеиста Мелешко официально подтвержден коронавирус. Он играл с Лукашенко 11 апреля

Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передают РИА Новости . Эту информацию подтвердила пресс-секретарьпередают





«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – сказала Эйсмонт.





На вопрос, сдавал ли тест на коронавирус глава Беларуси, Эйсмонт сказала, что сейчас в этом нет необходимости. "Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее", - добавила она.









у члена команды Лукашенко зафиксирован коронавирус. В связи с этим для контактов первого уровня будет организовано медицинское наблюдение. Ранее Telegram-канал NEXTA опубликовал скан письма Центра гигиены и эпидемиологии, в котором сообщается о том, чтоВ связи с этим для контактов первого уровня будет организовано медицинское наблюдение.





Трибуна , Мелешко в одной команде с Лукашенко играл 11 апреля. Полный список хоккеистов здесь . Как отмечает, Мелешко в одной команде с Лукашенко играл 11 апреля. Полный список хоккеистов





Это сколько же человек Лукашенко мог заразить вирусом, если "подхватил" его сам! Только на Пасху в церкви Лукашенко был без всяких стредств защиты и жал руки бабушкам, для которых в случае заражения эта Пасха стала бы последней.