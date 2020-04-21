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Вирусы на льду не летают? У хоккеиста Мелешко официально подтвержден коронавирус. Он играл с Лукашенко 11 апреля

21.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеист из команды Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. По инструкции Минздрава Лукашенко обязан самоизолироваться - он играл с Мелешко 11 апреля, то есть с тех пор не прошло еще 14 дней.

Вирусы на льду не летают? У хоккеиста Мелешко официально подтвержден коронавирус. Он играл с Лукашенко 11 апреля
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передают РИА Новости.

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – сказала Эйсмонт.

На вопрос, сдавал ли тест на коронавирус глава Беларуси, Эйсмонт сказала, что сейчас в этом нет необходимости. "Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее", - добавила она.


Ранее Telegram-канал NEXTA опубликовал скан письма Центра гигиены и эпидемиологии, в котором сообщается о том, что у члена команды Лукашенко зафиксирован коронавирус. В связи с этим для контактов первого уровня будет организовано медицинское наблюдение.

Как отмечает Трибуна, Мелешко в одной команде с Лукашенко играл 11 апреля. Полный список хоккеистов здесь

Это сколько же человек Лукашенко мог заразить вирусом, если "подхватил" его сам! Только на Пасху в церкви Лукашенко был без всяких стредств защиты и жал руки бабушкам, для которых в случае заражения эта Пасха стала бы последней. 



К тому же чиновники из окружения Лукашенко также бояться одеть маски, а там полно людей в возрасте 65+, хотя, как выясняется, в Беларуси от коронавируса умирают и молодые, по крайней мере, медики.

Но Лукашенко продолжает играть с огнем и намерен провести парад 9 мая, а нам предлагает либо переболеть, либо умереть...
 
 
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Хоккеист из команды Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. По инструкции Минздрава Лукашенко обязан самоизолироваться - он играл с...
 
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