Новая вспышка коронавируса на Витебщине появилась в Поставах - они соседи с Докшицами

Источник материала: Tut.by

За сутки количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось в полтора раза и достигло 31 человека. В Полоцком районе коронавирусом заразились 24 человека, пишут «Народные новости Витебска».



Карта распространения коронавируса по Витебской области на 21 апреля. Источник: «Народные новости Витебска»

По данным на 20 апреля в Поставском районе был 21 случай заражения коронавирусом. Но 21 апреля районная газета сообщила уже о 31 пациенте. По количеству выявленных случаев COVID-19 поставский регион обогнал Лиозненский (22 пациента), Бешенковичский (28) и Шумилинский (30) районы.

Отметим, что Поставский район находится по соседству с Докшицким, где серьезная вспышка коронавируса (72 случая).

Обновилась информация и по Полоцкому району. На 20 апреля в Новополоцкой городской больнице находились 24 пациента с COVID-19, 17 из них — новополочане, сообщил заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин в эфире телеканала «Вектор ТВ». До этого, 16 апреля, сообщалось, что в Полоцком районе было 14 заболевших.

Таким образом, уже в 8 районах Витебской области количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом превышает несколько десятков.

В Верхнедвинском районе уже 4 человека с коронавирусной инфекций, тогда как 17 апреля здесь было только 2 таких пациента. «Дзвінская праўда» также сообщает о 16 больных пневмонией.

Хорошие новости пришли из Глубокского района: как пишет местная газета, здесь по-прежнему 4 случая заражения коронавирусом, причем первый пациент — студент витебского вуза — уже выздоровел.

По данным на 21 апреля, в Беларуси коронавирусом заболели 6723 человека. За сутки количество инфицированных выросло на 459 человек. Выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 55 пациентов.

В пресс-службе Минздрава TUT.BY пояснили, что 21 апреля статистика по выявленным случаям в регионах и количеству пациентов на ИВЛ существенно не поменялась. Так, 20 апреля на ИВЛ было 92 человека.

Карту распространения COVID-19 «ННВ» составили по информации из открытых источников — ее публикуют в районных газетах, на сайтах райисполкомов и местных центров гигиены и эпидемиологии.

«Чистыми» на карте области остаются Россонский, Шарковщинский, Толочинский, Чашникский и Лепельский районы: из этих регионов пока не поступали сведения о заболевших.