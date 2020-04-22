ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новая вспышка коронавируса на Витебщине появилась в Поставах - они соседи с Докшицами

22.04.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За сутки количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось в полтора раза и достигло 31 человека. В Полоцком районе коронавирусом заразились 24 человека, пишут «Народные новости Витебска».


Карта распространения коронавируса по Витебской области на 21 апреля. Источник: «Народные новости Витебска»

По данным на 20 апреля в Поставском районе был 21 случай заражения коронавирусом. Но 21 апреля районная газета сообщила уже о 31 пациенте. По количеству выявленных случаев COVID-19 поставский регион обогнал Лиозненский (22 пациента), Бешенковичский (28) и Шумилинский (30) районы.

Отметим, что Поставский район находится по соседству с Докшицким, где серьезная вспышка коронавируса (72 случая).

Обновилась информация и по Полоцкому району. На 20 апреля в Новополоцкой городской больнице находились 24 пациента с COVID-19, 17 из них — новополочане, сообщил заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин в эфире телеканала «Вектор ТВ». До этого, 16 апреля, сообщалось, что в Полоцком районе было 14 заболевших.

Таким образом, уже в 8 районах Витебской области количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом превышает несколько десятков.

В Верхнедвинском районе уже 4 человека с коронавирусной инфекций, тогда как 17 апреля здесь было только 2 таких пациента. «Дзвінская праўда» также сообщает о 16 больных пневмонией.

Хорошие новости пришли из Глубокского района: как пишет местная газета, здесь по-прежнему 4 случая заражения коронавирусом, причем первый пациент — студент витебского вуза — уже выздоровел.

По данным на 21 апреля, в Беларуси коронавирусом заболели 6723 человека. За сутки количество инфицированных выросло на 459 человек. Выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 55 пациентов.

В пресс-службе Минздрава TUT.BY пояснили, что 21 апреля статистика по выявленным случаям в регионах и количеству пациентов на ИВЛ существенно не поменялась. Так, 20 апреля на ИВЛ было 92 человека.

Карту распространения COVID-19 «ННВ» составили по информации из открытых источников — ее публикуют в районных газетах, на сайтах райисполкомов и местных центров гигиены и эпидемиологии.

«Чистыми» на карте области остаются Россонский, Шарковщинский, Толочинский, Чашникский и Лепельский районы: из этих регионов пока не поступали сведения о заболевших.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За сутки количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось в полтора раза и достигло 31 человека. В Полоцком районе коронавирусом заразились 24 человека.
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных на 22 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Lida.Info

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика