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Новая вспышка коронавируса на Витебщине появилась в Поставах - они соседи с Докшицами
22.04.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За сутки количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось в полтора раза и достигло 31 человека. В Полоцком районе коронавирусом заразились 24 человека,
По данным на 20 апреля в Поставском районе был 21 случай заражения коронавирусом. Но 21 апреля районная газета
Отметим, что Поставский район находится по соседству с Докшицким, где серьезная вспышка коронавируса (72 случая).
Обновилась информация и по Полоцкому району. На 20 апреля в Новополоцкой городской больнице находились 24 пациента с COVID-19, 17 из них — новополочане, сообщил заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин в эфире телеканала «Вектор ТВ». До этого, 16 апреля, сообщалось, что в Полоцком районе было 14 заболевших.
Таким образом, уже в 8 районах Витебской области количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом превышает несколько десятков.
В Верхнедвинском районе уже 4 человека с коронавирусной инфекций, тогда как 17 апреля здесь было только 2 таких пациента. «Дзвінская праўда» также
Хорошие новости пришли из Глубокского района: как
По данным на 21 апреля, в Беларуси коронавирусом
В пресс-службе Минздрава TUT.BY пояснили, что 21 апреля статистика по выявленным случаям в регионах и количеству пациентов на ИВЛ существенно не поменялась. Так, 20 апреля на ИВЛ
Карту распространения COVID-19 «ННВ» составили по информации из открытых источников — ее публикуют в районных газетах, на сайтах райисполкомов и местных центров гигиены и эпидемиологии.
«Чистыми» на карте области остаются Россонский, Шарковщинский, Толочинский, Чашникский и Лепельский районы: из этих регионов пока не поступали сведения о заболевших.
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За сутки количество заболевших COVID-19 в Поставском районе увеличилось в полтора раза и достигло 31 человека. В Полоцком районе коронавирусом заразились 24 человека.
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