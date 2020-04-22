Скоро не сможем ремонтировать машины? Что происходит на рынке автозапчастей

Источник материала: Tut.by

Автобизнес в Беларуси (и не только) ждут непростые времена: границы соседних стран пока что остаются закрытыми, экономическое будущее вызывает тревогу, а потому продажам новых авто уже предрекли существенный спад. Логично предположить: если покупка новой машины откладывается, придется вкладываться в содержание и ремонт того, что уже есть. AUTO.TUT.BY выяснил, что происходит сейчас на СТО и как обстоят дела с поставкой автозапчастей в страну.





Запчасти есть и будут

Первым звоночком стала стихийная «стачка» мелких предпринимателей , торгующих на авторынке в Малиновке подержанными запчастями. Они просили руководство рынка снизить арендные платежи: продаж нет, доходов — тоже. Основная проблема — невозможность обновить ассортимент и привезти новый товар. Как рассказал нам один из продавцов, раньше товар завозили фурами. В кризисные времена ездили на микроавтобусе и привозили небольшими партиями. Сейчас границы закрыты. Предприниматели распродают остатки товаров.

В чуть более выигрышной ситуации оказались крупные игроки рынка подержанных запчастей, которые привозят товар фурами. Для них проблем с границами нет, но есть другие факторы.

— Привезти для продавцов не проблема, — рассказали нам на сайте покупки и продажи запчастей bamper.by. — Проблема в том, что многие европейские авторазборки просто не работают и везти нечего. Закрылись авторазборки, например, в Англии и Испании. Некоторые продавцы умудряются везти запчасти из Польши. Опять же, Россия под боком, многие закупаются там. Но самостоятельно выехать на микроавтобусе проблематично.

По оценке специалистов, нельзя сказать, что рынок подержанных запчастей «схлопнулся», но он сократился примерно наполовину.

— Если проанализировать посещаемость нашего сайта, то получается интересная картина. Количество заходов и просмотров страниц практически не уменьшилось — люди ищут запчасти, интересуются. Но вот количество кликов по номерам телефонов продавцов уменьшилось заметно. То есть интерес есть, но денег на покупку нет. Легкое оживление иногда наблюдается только у тех, кто занимается продажей дешевых запчастей для недорогих машин.





Официальные дилеры российских «иномарок» были в зоне риска, когда заводы дружно ушли на «каникулы», остановив выпуск автомобилей и компонентов. Но белорусские дилеры к этой ситуации подготовились. Например, представители импортера Skoda рассказали, что сформировали достаточно обширный склад запчастей.

— С текущим обслуживанием и ремонтом проблем не возникло, у нас был и остается большой запас запчастей на складе. Бывают небольшие задержки с поставками оригинальных аксессуаров и дополнительного оборудования. Но что касается ремонта и обслуживания, то нашим клиентам можно не беспокоиться. Тем более что в конце апреля завод должен возобновить работу после каникул, — объясняют в автоцентре Skoda.

Аналогичная ситуация и у других белорусских дилеров. Так что, по идее, пока что волноваться о ремонте гарантийных и новых авто не стоит точно. Да и для более старых машин запчасти возить будут.

СТО: «Поток упал больше чем наполовину»





Дилерским СТО, которые имеют стабильный поток гарантийных машин, пожалуй, пережить кризис чуть проще. А что происходит с обычными СТО?

— Оборот автомобилей на нашем предприятии упал вдвое, если не больше. И за этим явно чувствуется влияние пандемии. Люди стараются поменьше контактировать и откладывают посещение СТО до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Причем не едут как физлица, так и «безнальщики», — рассказал руководитель крупного автосервиса. — Из-за этого пришлось пойти на некоторые меры по сокращению издержек предприятия — каждый работник у нас берет недельный отпуск за свой счет. Это дало возможность сохранить рабочие места и при этом сократить затраты. Март удалось закрыть без убытков.

Руководитель СТО предполагает, что пока на рынке ремонта и обслуживания автомобилей образовалась ситуация отложенного спроса. Как только отступит опасность, связанная с коронавирусом, люди поедут на ремонты.

На менее крупных автосервисах проблемы идентичные: клиентов нет. Приезжают, но обычного сезонного наплыва не наблюдается.





— По идее, календарный сезон ремонтов уже должен был начаться, но не едут. Возможно, из-за холода. Может, потеплеет — и сезон откроется. А пока даже на шиномонтаж не приезжают, — делится наблюдениями директор минской СТО. — Обычно, когда начинают «переобуваться», всегда появляется сопутствующий ремонт: колодки-диски поменять, что-то по подвеске. Сложно сказать, что является причиной спада: то ли вирус, то ли затянувшийся приход весны. Но нельзя сказать, что люди перестали ремонтировать машины или делают только какой-то мелкий ремонт. Приезжают с любыми проблемами. Кто хочет отремонтировать автомобиль — тот это делает.