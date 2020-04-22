COVID-19 у хоккеиста команды президента, откровения врача из Витебска и ученики без масок - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Выходя из дома и возвращаясь обратно, мы теперь думаем не только о том, как выглядим, но и, например, о том, можно ли принести коронавирус домой на одежде (и как ее сейчас стирать?!). Прочитав этот текст , вы наверняка почувствуете себя лучше: меры предосторожности не помешают, но ответы специалистов успокаивают. А теперь расскажем о важных событиях вчерашнего дня.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Кстати, об учебе. Вот здесь рассказываем , как сейчас организован учебный процесс и как дети учатся на «дистанционке» , а вот здесь — как сейчас идет распределение в вузах.

, как сейчас организован учебный процесс и , а вот здесь — в вузах. На нефтяном рынке опять случился «апокалипсис» . Разбираемся , почему Беларуси, которая в апреле возобновила импорт сырья из РФ в большом количестве после трехмесячного перерыва, это может быть на руку. Как оно все сложится, покажет время, но пока точно можно улыбнуться, посмотрев, как шутили соцсети про отрицательные цены на нефть.

. , почему Беларуси, которая в апреле возобновила импорт сырья из РФ в большом количестве после трехмесячного перерыва, это может быть на руку. Как оно все сложится, покажет время, но пока точно можно улыбнуться, посмотрев, про отрицательные цены на нефть. Нынешний год испытывает экономику и бизнес на прочность. По оценкам многих экономистов, в числе наиболее пострадавших окажется небольшой и семейный бизнес. Вот какие сейчас проблемы и настроения у малого бизнеса и ИП.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

У нас вышел второй материал цикла «Жены «врагов народа» — о детях узниц АЛЖИРа. Как известно, ГУЛАГ состоял из более чем 400 лагерей, но лагерь в Акмолинске (АЛЖИР) выделялся — здесь содержались матери, жены и сестры врагов народа, некоторые попали в заключение с грудничками. Непростые рассказы о том, как в сталинских лагерях разделяли семьи.





В Дании, где ослабили карантин, бум на парикмахерские услуги — желающих подстричься слишком много. У нас бьюти-сфера только начала чувствовать последствия пандемии. Некоторые мастера по собственной воле ушли на самоизоляцию, за других приняли решение клиенты, которые перестали ходить в салоны красоты. О сложном выборе между добровольным карантином и сохранением рабочих мест, полной потере дохода и чувстве самореализации — в этом материале .

— желающих подстричься слишком много. У нас только начала чувствовать последствия пандемии. Некоторые мастера по собственной воле ушли на самоизоляцию, за других приняли решение клиенты, которые перестали ходить в салоны красоты. О сложном выборе между добровольным карантином и сохранением рабочих мест, полной потере дохода и чувстве самореализации — . Если цены в новостройках еще бьют рекорды, то на вторичном рынке жилья ситуация другая: цены в долларовом эквиваленте снизились, и в риелторских базах уже можно найти альтернативные варианты новостройкам. Мы сделали подборку самых интересных .

О СПОРТЕ

18-летний хоккеист Илья Усов — воспитанник минской «Юности» и, по оценкам скаутов НХЛ, самый перспективный белорус на грядущем драфте. Прошлый сезон он провел в канадской юниорской лиге WHL. На время пандемии Илья вернулся в Минск и рассказал нам, почему канадцы и белорусы по-разному относятся к коронавирусу, кто для него хоккейный пример и как пять лет жизни в Северной Америке повлияли на менталитет.

— воспитанник минской «Юности» и, по оценкам скаутов НХЛ, самый перспективный белорус на грядущем драфте. Прошлый сезон он провел в канадской юниорской лиге WHL. На время пандемии Илья вернулся в Минск и нам, почему канадцы и белорусы по-разному относятся к коронавирусу, кто для него хоккейный пример и как пять лет жизни в Северной Америке повлияли на менталитет. Европейские страны постепенно ослабляют карантинные меры. Руководители топ-чемпионатов уже назвали приблизительные даты возобновления футбольных турниров, дав болельщикам надежду на продолжение сезона.

Все новости вторника, 21 апреля





Кстати, знаете, где в Минске «проживает» этот бегемот? Перед тем, как погрузиться в работу или домашние дела, пройдите наш непростой тест о скульптурах, которые вы могли не замечать.

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