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COVID-19 у хоккеиста команды президента, откровения врача из Витебска и ученики без масок - все за вчера

22.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Выходя из дома и возвращаясь обратно, мы теперь думаем не только о том, как выглядим, но и, например, о том, можно ли принести коронавирус домой на одежде (и как ее сейчас стирать?!). Прочитав этот текст, вы наверняка почувствуете себя лучше: меры предосторожности не помешают, но ответы специалистов успокаивают. А теперь расскажем о важных событиях вчерашнего дня.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Начнем мы с очень важного текста. Врач Владимир Мартов заведует реанимацией в больнице скорой помощи в Витебске. Он рассказал о том, почему ситуация в городе вышла из-под контроля, как заболевали медики и о том, почему врачам так важно знать, что они не одни на этой войне. И еще о том, что даже сейчас прокуратура проверяет врачей. И напоминает о процедуре оформления спонсорской помощи. Тех самых защитных средств, которых так не хватает медикам. Грустно.
  • В мире вчера число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 2,5 млн человек. Всего с начала пандемии скончались более 170 тысяч человек. В Британии скоро начнут тестировать вакцину на людях. В России был зафиксирован рекорд по летальным случаям за сутки (51 человек), Германия ослабляет локдаун, но Меркель предупреждает о второй волне, Трамп намерен подписать указ о прекращении временной миграции в США. В Беларуси уже 6723 случая коронавируса, прирост за сутки — 459, с начала вспышки умерили 55 пациентов.
  • За сухими цифрами статистики всегда конкретные люди. Трагическую историю рассказал наш читатель о смерти своего отца, 57-летнего сотрудника минской школы. Мужчина умер от COVID-19, жене в день его смерти подтвердят коронавирус и пневмонию, а остальные члены семьи окажутся на изоляции.
  • Шестая больница и семья пациента с COVID-19 срочно ищут доноров плазмы. Мужчина на ИВЛ в тяжелом состоянии. Напомним, стать донорами могут те, кто уже переболел. Вот здесь история минчанина, который уже стал одним из первых доноров.
  • ВОЗ опубликовала свои рекомендации для Беларуси по итогам недавней миссии. Посмотрели, что наша страна выполняет, а что — нет.
  • Коронавирус пришел в большой спорт: вирус обнаружен у члена исполкома Международной федерации самбо Владимира Япринцева. Положительный тест у хоккеиста президентской команды Дмитрия Мелешко, они играли вместе с Александром Лукашенко 10 дней назад. Но, как заверила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, президент не будет уходить в изоляцию. А вот что говорят другие игроки команды.
  • Президент вчера посетил Бобруйск — был на швейной фабрике «Славянка». Вот здесь собрали все, о чем говорил Александр Лукашенко: от ситуации с коронавирусом до того, нужно ли носить школьникам маски.


  • Кстати, об учебе. Вот здесь рассказываем, как сейчас организован учебный процесс и как дети учатся на «дистанционке», а вот здесь — как сейчас идет распределение в вузах.
  • На нефтяном рынке опять случился «апокалипсис». Разбираемся, почему Беларуси, которая в апреле возобновила импорт сырья из РФ в большом количестве после трехмесячного перерыва, это может быть на руку. Как оно все сложится, покажет время, но пока точно можно улыбнуться, посмотрев, как шутили соцсети про отрицательные цены на нефть.
  • Нынешний год испытывает экономику и бизнес на прочность. По оценкам многих экономистов, в числе наиболее пострадавших окажется небольшой и семейный бизнес. Вот какие сейчас проблемы и настроения у малого бизнеса и ИП.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • У нас вышел второй материал цикла «Жены «врагов народа» — о детях узниц АЛЖИРа. Как известно, ГУЛАГ состоял из более чем 400 лагерей, но лагерь в Акмолинске (АЛЖИР) выделялся — здесь содержались матери, жены и сестры врагов народа, некоторые попали в заключение с грудничками. Непростые рассказы о том, как в сталинских лагерях разделяли семьи.


  • В Дании, где ослабили карантин, бум на парикмахерские услуги — желающих подстричься слишком много. У нас бьюти-сфера только начала чувствовать последствия пандемии. Некоторые мастера по собственной воле ушли на самоизоляцию, за других приняли решение клиенты, которые перестали ходить в салоны красоты. О сложном выборе между добровольным карантином и сохранением рабочих мест, полной потере дохода и чувстве самореализации — в этом материале.
  • Если цены в новостройках еще бьют рекорды, то на вторичном рынке жилья ситуация другая: цены в долларовом эквиваленте снизились, и в риелторских базах уже можно найти альтернативные варианты новостройкам. Мы сделали подборку самых интересных.

О СПОРТЕ

  • 18-летний хоккеист Илья Усов — воспитанник минской «Юности» и, по оценкам скаутов НХЛ, самый перспективный белорус на грядущем драфте. Прошлый сезон он провел в канадской юниорской лиге WHL. На время пандемии Илья вернулся в Минск и рассказал нам, почему канадцы и белорусы по-разному относятся к коронавирусу, кто для него хоккейный пример и как пять лет жизни в Северной Америке повлияли на менталитет.
  • Европейские страны постепенно ослабляют карантинные меры. Руководители топ-чемпионатов уже назвали приблизительные даты возобновления футбольных турниров, дав болельщикам надежду на продолжение сезона.

Все новости вторника, 21 апреля


Кстати, знаете, где в Минске «проживает» этот бегемот? Перед тем, как погрузиться в работу или домашние дела, пройдите наш непростой тест о скульптурах, которые вы могли не замечать.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выходя из дома, мы теперь думаем не только о том, как выглядим, но и о том, можно ли принести коронавирус домой на одежде. Прочитав этот текст, вы наверняка...
 
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