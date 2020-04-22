COVID-19 у хоккеиста команды президента, откровения врача из Витебска и ученики без масок - все за вчера

Выходя из дома и возвращаясь обратно, мы теперь думаем не только о том, как выглядим, но и, например, о том, можно ли принести коронавирус домой на одежде (и как ее сейчас стирать?!). Прочитав этот текст, вы наверняка почувствуете себя лучше: меры предосторожности не помешают, но ответы специалистов успокаивают. А теперь расскажем о важных событиях вчерашнего дня.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Начнем мы с очень важного текста. Врач Владимир Мартов заведует реанимацией в больнице скорой помощи в Витебске. Он рассказал о том, почему ситуация в городе вышла из-под контроля, как заболевали медики и о том, почему врачам так важно знать, что они не одни на этой войне. И еще о том, что даже сейчас прокуратура проверяет врачей. И напоминает о процедуре оформления спонсорской помощи. Тех самых защитных средств, которых так не хватает медикам. Грустно.
В мире вчера число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 2,5 млн человек. Всего с начала пандемии скончались более 170 тысяч человек. В Британии скоро начнут тестировать вакцину на людях. В России был зафиксирован рекорд по летальным случаям за сутки (51 человек), Германияослабляет локдаун, но Меркель предупреждает о второй волне, Трамп намерен подписать указ о прекращении временной миграции в США. В Беларуси уже 6723 случая коронавируса, прирост за сутки — 459, с начала вспышки умерили 55 пациентов.
За сухими цифрами статистики всегда конкретные люди. Трагическую историю рассказал наш читатель о смерти своего отца, 57-летнего сотрудника минской школы. Мужчина умер от COVID-19, жене в день его смерти подтвердят коронавирус и пневмонию, а остальные члены семьи окажутся на изоляции.
Шестая больница и семья пациента с COVID-19 срочно ищутдоноров плазмы. Мужчина на ИВЛ в тяжелом состоянии. Напомним, стать донорами могут те, кто уже переболел. Вот здесь история минчанина, который уже стал одним из первых доноров.
ВОЗ опубликовала свои рекомендации для Беларуси по итогам недавней миссии. Посмотрели, что наша страна выполняет, а что — нет.
Коронавирус пришел в большой спорт: вирус обнаружен у члена исполкома Международной федерации самбо Владимира Япринцева. Положительный тест у хоккеиста президентской команды Дмитрия Мелешко, они играли вместе с Александром Лукашенко 10 дней назад. Но, как заверила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, президент не будет уходить в изоляцию. А вот что говорят другие игроки команды.
Президент вчера посетил Бобруйск — был на швейной фабрике «Славянка». Вот здесь собрали все, о чем говорил Александр Лукашенко: от ситуации с коронавирусом до того, нужно ли носить школьникам маски.
На нефтяном рынке опять случился «апокалипсис». Разбираемся, почему Беларуси, которая в апреле возобновила импорт сырья из РФ в большом количестве после трехмесячного перерыва, это может быть на руку. Как оно все сложится, покажет время, но пока точно можно улыбнуться, посмотрев, как шутили соцсети про отрицательные цены на нефть.
Нынешний год испытывает экономику и бизнес на прочность. По оценкам многих экономистов, в числе наиболее пострадавших окажется небольшой и семейный бизнес. Вот какие сейчас проблемы и настроения у малого бизнеса и ИП.
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Европейские страны постепенно ослабляют карантинные меры. Руководители топ-чемпионатов уже назвали приблизительные даты возобновления футбольных турниров, дав болельщикам надежду на продолжение сезона.