«Вирус пришел к нам из дикой природы». Почему летучие мыши не виноваты в пандемии

Источник материала: Tut.by

Еще в начале пандемии нового коронавируса китайские ученые секвенировали геном SARS-CoV-2. Это позволило установить, что вирус мог передаться людям от змей, которые поедали летучих мышей, являющихся переносчиком патогена, либо же в качестве промежуточного хозяина выступил панголин. Хотя в этой цепочке упоминаются разные животные, предметом шуток (не всегда добрых) стали именно летучие мыши. 42.TUT.BY побеседовал со специалистом, который изучает этих животных, на тему, могут ли мыши передавать вирусы людям напрямую (спойлер: нет) и что же на самом деле изучал Уханьский институт вирусологии.



Фото: из личного архива Алексея Шпака

«COVID-19, который циркулирует сейчас среди людей, не тот коронавирус, который циркулирует в популяции летучих мышей»

Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси Алексей Шпак занимается темой летучих мышей более 20 лет. Кроме того, с 2012 года он является национальным представителем в международном договоре EUROBATS или Соглашении по сохранению европейских популяций рукокрылых и каждый год организовывает фестиваль «Ночь летучих мышей».

— Говоря про летучих мышей, нужно помнить, что это крайне уязвимые животные. Все они находятся в Европе под охраной целого ряда конвенций. В Беларуси в Красную книгу внесены восемь видов из 19 обитающих здесь, — говорит Алексей. — Но в Европе сложился очень нехороший стереотип об этих животных, который серьезно затрудняет их практическую охрану. Например, все любят ежиков или котиков, но как только речь заходит о летучих мышах, считается, что это злой агрессивный вампир, который пьет кровь и живет на кладбищах. Так, несколько лет назад в Брестской крепости какие-то вандалы просто сожгли сотни летучих мышей. И очень много усилий прилагается для того, чтобы люди изменили свое мнение и поняли, что эти зверьки очень милые.

Сейчас «репутацию» рукокрылых подмочило то, что их назвали в качестве естественного резервуара для коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Но, как замечает Алексей, большинство вирусов, которые циркулируют внутри популяции летучих мышей, не могут передаваться другим млекопитающим (в том числе людям) напрямую.

— Да, у летучих мышей находили много зоонозных вирусов — просто потому, что в мировой фауне обитает около 1400 видов рукокрылых, а чем больше видов в систематической группе, тем больше потенциальных вирусов. Но иммунная система летучих мышей устроена таким образом, что они сосуществуют с этими вирусами и зачастую ими даже не болеют, — поясняет специалист. — По большому счету, COVID-19, который циркулирует сейчас среди людей, не тот коронавирус, который циркулирует в популяции летучих мышей. Да, наблюдается 96%-ное сходство, но это не одно и то же. Например, человек и шимпанзе генетически идентичны на 98%.

Причем отличие вируса летучих мышей и человека кроется в той части генома, которая отвечает за связывание с клеточными рецепторами. То есть тот вирус, который циркулирует в популяции летучих мышей, физически не может осесть на слизистой человека, а значит, не может и заразить.

Вирус в любом случае пришел к нам из дикой природы, и если он действительно зародился у летучих мышей, то точно прошел несколько промежуточных хозяев. Как работает вирус? Его механизм довольно прост: это просто нуклеиновая кислота, которая использует аппарат синтеза белка в клетке хозяина. И чем больше носителей, тем больше мутаций и больше штаммов. Поэтому тот самый рынок в Ухане, где находились сотни животных, которые в принципе не пересекаются в дикой природе, являлся идеальной средой с точки зрения вирусологии.

Единственная опасность, говорит Алексей, которая может нам грозить от летучих мышей в Беларуси, — это неклассический вирус бешенства или EBLV-1 (a и b). Однако иммунная система рукокрылых не подавляет вирусы полностью. Так что они могут переболеть вирусом бешенства и выздороветь, причем у них могут отсутствовать классическая картина болезни и агрессивная стадия.

— Учитывая, что бешенство не передается респираторным путем, единственный способ заразиться от летучей мыши — через укус, то есть взять ее голой рукой, больное животное никогда не нападет на человека. В Европе, если не ошибаюсь, с 70-х годов было всего пять или шесть случаев смертей именно от вируса бешенства, переданного летучими мышами. При этом несколько погибших были специалистами, которые работали с летучими мышами, перебирали сотни зверьков без перчаток, — поясняет Алексей. — Так что надо всего лишь надевать перчатки и не допускать контакты своих домашних животных с летучими мышами.

Почему летучие мыши важны для природы и людей и что делать, если у вас на чердаке поселилась колония



Северная летучая мышь. Фото: из личного архива Алексея Шпака

Хотя в массовой культуре летучая мышь — это символ вампира, из 1400 видов лишь три питаются кровью, да и те живут в Южной Америке.

Есть летучие мыши, опыляющие кактусы в Центральной Америке, из которых потом делают текилу. Есть те, кто питается фруктами или рыбой. Но рукокрылые, которые обитают в Европе, едят только насекомых. И причем очень много — за ночь одна летучая мышь может съесть четыре тысячи комаров.

— И не только комаров, которые, кстати, переносят разные заболевания, — добавляет Алексей. — Летучие мыши охотятся по ночам, а многие ночные насекомые — вредители лесного, сельскохозяйственного, садового хозяйства и прочих. Поэтому они выступают очень хорошими регуляторами численности насекомых-вредителей.

Но как бы летучие мыши ни были полезны людям, мы все же пугаемся, когда обнаруживаем их у себя на балконе, чердаке или в подвале. Что делать, если к вам прилетел нежданный гость?

— Все зависит от конкретной ситуации, — отвечает Алексей. — Например, летом беременные самки собираются большими группами (так называемые материнские колонии) и заселяют теплые прогреваемые места — обычно чердаки. Это происходит примерно в мае, затем они быстро выводят потомство, которое так же быстро становится на крыло, и уже в конце августа животные эти убежища покидают.

Если у вас на чердаке появились такие соседи, то, во-первых, нужно отдавать себе отчет, что летучие мыши абсолютно безвредны, а во-вторых, что они под охраной. Поэтому нужно просто немного подождать, пока они улетят, а потом запенить все отверстия.

Если летом к вам в дом случайно залетела мышка, не паникуйте. Для животного это гораздо больший стресс, чем для вас, поэтому не нужно гоняться за ней с веником или шваброй, иначе она может в состоянии шока забиться в какую-нибудь щелочку, погибнуть там, и тогда будет неприятно всем.

В такой ситуации нужно просто раздвинуть шторы и открыть окно. Если же зверь сел на стенку, то можно накрыть его коробкой из-под обуви, подсунуть снизу лист бумаги, вынести во двор и посадить мышь на дерево. Главное, помнить: руки в перчатках, и никаких контактов с домашними животными.

Зимой же летучие мыши выбирают прохладные влажные места с температурой от нуля до плюс 10 градусов. Если вы нашли у себя в подвале мышку в состоянии глубокого анабиоза, то лучше ее не трогать. Весной она проснется и улетит.

Если же вы зимой нашли зверька на балконе или в подъезде, то звоните в «Кажанаполис», мы приедем, заберем ее и положим спать.

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Почему летучие мыши — это супергерои от мира животных



Водяная ночница. Фото: из личного архива Алексея Шпака

Летучие мыши — это действительно необычные животные. И не только потому, что они умеют летать и слышат ультразвук. Как говорит Алексей, во-первых, рукокрылые живут феноменально долго — до сорока лет, — но вместе с тем практически не болеют раком. Во-вторых, они крайне устойчивы к вирусным заболеваниям. И в-третьих, они такие же млекопитающие, как и мы. Но если у нас температура тела постоянна, то летучие мыши могут ее менять, чтобы снижать энергетические затраты.

— Зимой насекомых нет, поэтому летучим мышам надо как-то пережить это время. Есть закономерность, что скорость обмена веществ зависит от массы тела. Чем меньше масса, тем скорее метаболизм, а значит, тем меньше живет организм. То есть мелкие животные с высоким уровнем метаболизма обычно живут мало. Летучие мыши зимой снижают температуру своего тела до температуры окружающей среды. Это может быть 0,1 градуса выше нуля. Их сердце почти не бьется, несколько ударов в минуту, а дыхательные движения очень редкие — это практически анабиоз, — поясняет специалист. — Кроме того, у них уникальным образом работают теломеры, концевые участки хромосом. Мы знаем, что наши клетки делятся, и ДНК в каждой клеточке каждый раз становится немного меньше — предполагается, что это один из факторов старения. Но у летучих мышей ферменты теломеразы постоянно достраивают свои теломеры.

— Ученые исследуют эти свойства летучих мышей, чтобы применить их к людям?

— Да, например, в том же Ухане есть институт, который исследовал, как иммунная система летучих мышей взаимодействует с вирусами. Это на самом деле очень интересно.

Действительно, некоторое время назад в Сети вспомнили, что еще в 2018 году специалисты из Уханьского института вирусологии поделились результатами своих исследований, в ходе которых в организме летучих мышей был обнаружен коронавирус — возбудитель эпидемии смертельной диареи у поросят. Эта новость породила очередную волну слухов, будто новый коронавирус был выведен искусственно и случайно «вышел» за стены лаборатории.

Но Алексей не разделяет эту точку зрения.

— Сейчас есть совершенно четкие доказательства с разных сторон, что вирус не создан искусственно. Во-первых, в вирусологических лабораториях такого уровня очень серьезная система безопасности. Во-вторых, у нас есть анализ генома коронавируса (и не только), который показывает, что вирус появился естественным образом. Вирусы всегда будут появляться естественным образом, сами по себе, это чисто вероятностная вещь.