ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

23.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на иммиграцию в США. Об этом 23 апреля сообщает Reuters.


Фото: Reuters

«Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на рабочие места, когда наша экономика откроется», — сказал глава Белого дома в ходе брифинга по коронавирусу. Он добавил, что это временная мера, она будет действовать как минимум 60 дней. По словам Трампа, администрация будет продолжать следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести изменения или продлить срок действия указа.

Ограничения касаются иностранцев, которые на момент подписания указа находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы. Распоряжение не распространяется на медиков, на супругов и детей американских граждан и временных работников.

До этого Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ о приостановке иммиграции из-за коронавируса. По словам президента, эти меры помогут защитить рабочие места американских граждан. Позже в ходе брифинга глава Белого дома уточнил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию сроком на два месяца, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США — грин-карту.

В 2019 году Государственный департамент США выдал около 460 тысяч иммиграционных виз, а Служба гражданства и иммиграции США одобрила около 580 тысяч заявок на получение грин-карт для постоянного проживания. Кроме того, за 2019 год США приняли около 30 тысяч беженцев, что на 34% больше, чем за год до этого.

США лидируют по случаям заражения коронавирусной инфекции в мире. По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в Соединенных Штатах заразились свыше 800 тысяч человек, больше 43 тысяч умерли.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ о приостановке иммиграции из-за коронавируса. По словам президента, эти меры помогут защитить рабочие...
 
Новости дня
Новости
 
Внеочередной Евразийский межправсовет в формате видеоконференции. Что будут обсуждать политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика