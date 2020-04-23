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Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
23.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на иммиграцию в США. Об этом 23 апреля
«Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на рабочие места, когда наша экономика откроется», — сказал глава Белого дома в ходе брифинга по коронавирусу. Он
Ограничения
До этого Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ о приостановке иммиграции из-за коронавируса. По словам президента, эти меры помогут защитить рабочие места американских граждан. Позже в ходе брифинга глава Белого дома
В 2019 году Государственный департамент США выдал около 460 тысяч иммиграционных виз, а Служба гражданства и иммиграции США одобрила около 580 тысяч заявок на получение грин-карт для постоянного проживания. Кроме того, за 2019 год США
США лидируют по случаям заражения коронавирусной инфекции в мире. По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в Соединенных Штатах
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До этого Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ о приостановке иммиграции из-за коронавируса. По словам президента, эти меры помогут защитить рабочие...
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