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Отпуск в пандемию: Греция предложила ввести "паспорта здоровья" для туристов

23.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Греции предложили ввести "паспорта здоровья" для путешественников, прибывающих из-за границы, об этом сообщает Greek City Times.





Предполагается, что каждый европейский гражданин, который намерен совершить поездку, перед должен сдать надежный тест на наличие коронавирусной инфекции. Делать это можно в стране, откуда приезжает турист.

По словам министра туризма Хариса Теохарса, в развитии туризма в этом году делается ставка на безопасный въезд и безопасный выезд. Он также сообщил, что туристический сезон в Греции начнется в июле и продлится до сентября, однако не исключил вероятность его продления до конца октября или ноября.

Ограничения из-за распространения коронавируса действуют в Греции с середины марта: не работает общепит, гостиницы, музеи, театры, мелкий бизнес, также приостановлено пассажирское сообщение с большинством стран мира. С туризмом связан и ряд других сфер экономики, в частности, таких, как доставка продуктов, рестораны и так далее, что составляет около 10% ВВП страны.

Ранее Гостиничная палата Греции сообщала, что большинство гостиниц и отелей наблюдают падение спроса на бронирование. По предварительным подсчетам, финансовые потери бизнеса страны в этой сфере в 2020 году из-за пандемии коронавируса оцениваются в 1,2 миллиардов евро для круглогодичных отелей и в 3,26 миллиардов сезонных. Для полной реабилитации туризма потребуется не менее 10 лет.
 
 
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Власти Греции предложили ввести "паспорта здоровья" для путешественников, прибывающих из-за границы, об этом сообщает Greek City Times.
 
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