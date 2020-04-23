















Предполагается, что каждый европейский гражданин, который намерен совершить поездку, перед должен сдать надежный тест на наличие коронавирусной инфекции. Делать это можно в стране, откуда приезжает турист.





По словам министра туризма Хариса Теохарса, в развитии туризма в этом году делается ставка на безопасный въезд и безопасный выезд. Он также сообщил, что туристический сезон в Греции начнется в июле и продлится до сентября, однако не исключил вероятность его продления до конца октября или ноября.





Ограничения из-за распространения коронавируса действуют в Греции с середины марта: не работает общепит, гостиницы, музеи, театры, мелкий бизнес, также приостановлено пассажирское сообщение с большинством стран мира. С туризмом связан и ряд других сфер экономики, в частности, таких, как доставка продуктов, рестораны и так далее, что составляет около 10% ВВП страны.





Ранее Гостиничная палата Греции сообщала, что большинство гостиниц и отелей наблюдают падение спроса на бронирование. По предварительным подсчетам, финансовые потери бизнеса страны в этой сфере в 2020 году из-за пандемии коронавируса оцениваются в 1,2 миллиардов евро для круглогодичных отелей и в 3,26 миллиардов сезонных. Для полной реабилитации туризма потребуется не менее 10 лет.











