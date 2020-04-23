«В Беларуси цены будут выше». В центре Минска открылась кофейня по украинской франшизе

Источник материала: Tut.by

В Минске возле выхода из станции метро «Площадь Победы» открыли кофейню по франшизе украинской сети — Aroma Kava. Узнали, как будут отличаться цены от украинских и чье сырье будут закупать белорусы.





Семейная пара Влада и Богдан раньше работали в крупных международных корпорациях, недавно решили открыть свою кофейню — выбор пал на украинскую сеть Aroma Kava.

— Мы проанализировали рынок и посчитали правильным воспользоваться готовым решением успешного бизнеса. Поняли, что аналогов Aroma Kava нет, вот и решили пробовать. Тем более, наш рынок не заполнен хорошим кофе по справедливой цене. За счет того, что открываемся по франшизе, — не страшно за свой первый бизнес. В Aroma Kava есть готовые решения, поддержка и грамотное руководство. C материнской компанией у нас сразу возникло взаимное понимание и легкое сотрудничество.

Первая кофейня на 25 мест открылась на Независимости, 39. Минимальные цены в заведении в центре города и правда ниже, чем в других модных местах. Например, капучино стоит 2,6 рубля, американо — 2,2, раф кофе — 2,9.











Уточняем, за счет чего сейчас удается сдерживать цену и как в белорусской Aroma Kava стоимость кофе будет отличаться от украинской.

— Только за счет большого количества чеков. Мы не гонимся за наценкой, а стараемся привлечь клиентов на адекватный по цене кофе и приятную атмосферу. У нас будет представлено аналогичное меню с украинской сетью с некоторыми незначительными отличиями. Цены старались дать на уровне украинских. Но с учетом трудностей ведения бизнеса в РБ и ситуации с коронавирусом, цены в среднем будут выше на 10−15%, что все равно привлекательнее, чем на белорусском рынке, — говорят владельцы.

Кофейное сырье белорусы закупают на эксклюзивном производстве Aroma Kava Украина. В Минске будет представлено три вида зерна — 100% Arabica Special и два фирменных бленда (смеси) Soft и Strong.

Мы уточнили, есть ли у компании планы по развитию сети в регионах, какое количество точек необходимо открыть по договору, появятся ли киоски Aroma Kava, как в Киеве. Владельцы не ответили на эти вопросы.

Влада и Богдан также не могут разглашать информацию о вложениях в запуск первого заведения и о стоимости покупки франшизы.













На сайте Aroma Kava приводят примеры вложений в заведения в Украине, которые открылись по франшизе. В полноценное помещение площадью 20−50 «квадратов» инвестируют от 450 тысяч гривен — это 16,6 тысячи долларов. В помещения площадью 50−150 «квадратов» вкладывают от 800 тысяч гривен — то есть почти 30 тысяч долларов.

Паушальный взнос за покупку франшизы — 75 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), для Киева — 150 тысяч гривен (5,5 тысячи долларов). Роялти у всех точек Aroma Kava, будь то островок в ТЦ, либо киоск, либо полноценное заведение с местами — 2% (как правило, в месяц).

— Срок окупаемости нашего формата не меньше полутора лет. На данном этапе у нас нет цели мгновенно окупиться, первоочередная задача — сделать бренд узнаваемым и заложить фундамент дальнейшего развития, — говорят владельцы белорусской Aroma Kava.













Aroma Kava — украинская сеть кофеен. Сеть работает в 45 городах Украины. Она развивается как самостоятельно, так и по франчайзингу. Кофейня в Минске — это первый случай открытия Aroma Kava за рубежом.