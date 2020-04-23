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Лукашенко по видеосвязи обсудил с президентом Литвы БелАЭС и коронавирус

23.04.2020 15:56 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президенты Беларуси и Литвы Александр Лукашенко и Гитанас Науседа 23 апреля обсудили строительство БелАЭС, диверсификацию поставок энергоресурсов, транзит товаров и ситуацию с коронавирусом. Это был первый разговор президентов Беларуси и Литвы.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президенты обсудили развитие экономических отношений.

«Литовской стороной был затронут вопрос увеличения поставок товаров и грузов с использованием инфраструктуры Клайпедского порта. Обсудили тему диверсификации поставок энергоресурсов — нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности», — сообщает пресс-служба белорусского президента отмечая, что разговор состоялся по инициативе литовской стороны.

Главы государств обсудили взаимодействие в сфере ядерной безопасности, меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции, затронули вопрос перспектив инициативы «Восточное партнерство».

Пресс-служба литовского президента отмечает, что разговор прошел в режиме видеоконференции. Гитанас Науседа намерен провести переговоры с главами всех шести стран — участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в рамках подготовки к саммиту. Науседа заверил, что Литва будет прилагать усилия для направления политики «Восточного партнерства» на реализацию стратегических целей. «Мы преследуем амбициозные цели в деле реализации инициатив „Восточного партнерства“ в Беларуси в областях экономического сотрудничества, торговли, охраны окружающей среды и контактов между людьми», — сказал он.


Фото: пресс-служба президента Литвы

Президент Литвы предложил Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом: медицинские средства и оборудования для медработников. Затронули тему транзита товаров между странами.

— Литва и Беларусь традиционно интенсивно сотрудничают в области транспорта. В этот сложный период борьбы с коронавирусом важно обеспечить бесперебойное движение товаров, а также создать условия для литовских и белорусских перевозчиков, чтобы они могли осуществлять международные перевозки, — сказал Науседа и поблагодарил Лукашенко за сотрудничество в вопросах возвращения граждан Литвы домой через территорию Беларуси.

Науседа озвучил обеспокоенность по поводу строительства БелАЭС по соседству с Литвой. Президент подчеркнул, что Литва не согласна с выбором площадки для электростанции, а вопрос безопасности АЭС вызывает большую озабоченность. Обсудили предоставление экспертам ЕС возможности проводить оценку выполнения требований Евросоюза по стресс-тестам до начала эксплуатации атомной электростанции.

— Белорусская АЭС, особенно место ее строительства вблизи столицы Литвы, является больным местом в отношениях не только Литвы, но и Европейского союза с Беларусью. Мы полагаем, что строительство электростанции является дополнительным бременем для белорусской экономики, использующей предоставленные Россией кредиты, которые надо будет вернуть. Снижению зависимости Беларуси от российских ресурсов и инфраструктуры может послужить реальная диверсификация источников поставок энергоресурсов. Литва, которая уже осуществила такую диверсификацию, накопила полезный опыт, поэтому мы могли бы поделиться с Беларусью своей практикой поиска альтернативных источников энергии, — сказал глава Литвы после беседы с белорусским коллегой.

 
 
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Президенты Беларуси и Литвы Александр Лукашенко и Гитанас Науседа 23 апреля обсудили строительство БелАЭС, диверсификацию поставок энергоресурсов, транзит...
 
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