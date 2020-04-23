|
Александр Лукашенко: «Если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит»
23.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране от коронавируса не отмахиваются. Делается все необходимое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верность выбранного пути поддержали и специалисты ВОЗ – в адрес Президента пришло благодарственное письмо за вовремя принятые меры.
В эти дни устами своих чиновников Всемирная организация здравоохранения призывает думать и действовать спокойно и разумно, опираясь на факты и не поддаваясь страхам. Этой рекомендации в Беларуси придерживаются максимально. Впрочем, и от остальных советов не отмахиваемся. Но с поправкой на нашу реальность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нельзя действовать на авось и нельзя действовать «а давайте сделаем на всякий случай, хуже не будет». Хуже то не будет, но если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит больных госпитализировать.
Поэтому была принята по моему жестокому настоянию такая система, и врачи ее поддержали, что если мы видим, что человек на последней стадии выздоровления – давайте мы освободим эту койку, вдруг она нам пригодится. И переместим человека в санатории, профилактории, где у нас подготовлены. А кого-то оставим или направим из системы здравоохранения на амбулаторное лечение. И сегодня еще ни один врач мне не сказал, вот по Минску я контролирую, Наталья Ивановна тоже мне не доложила, что это было неправильное решение. Амбулаторное лечение дает хороший результат в плане разгрузки нашей системы здравоохранения и, что самое важное, врачей.
Я убежден, что мы справимся с этой проблемой. Тем более вы видите, что эта проблема все больше и больше становится проблемой политической. Она политизируется, эта проблема. И я предупреждал всех, и вас сегодня публично предупреждаю об этом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко: «Если мы будем в больнице держать здоровых людей, то, не дай бог, нам и коек потом не хватит»
Новости Беларуси. В стране от коронавируса не отмахиваются. Делается все необходимое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верность выбранного пути...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)