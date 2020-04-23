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Работа экономики, социальной сферы, здравоохранения и образования. Большое совещание во Дворце Независимости
23.04.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНепростое совещание в чрезвычайно непростых условиях закрытых границ, сырьевых и торговых войн, пандемии коронавируса. Сегодня во Дворце Независимости глубоко и адресно анализировали, как справляются экономика, социальная сфера, образование и, естественно, медицина с новыми вызовами первых 4 месяцев года.
Главный лейтмотив - не впадать в крайности
А это значит не парализовать экономику - это главный источник дохода людей. И не перегрузить систему здравоохранения, пока она справляется и жесткого карантина не требуется. Расчет в основном на свои силы и врачебную практику до этого момента себя оправдывает. Как важные индикаторы - стабильная ситуация с вирусными заболеваниями в самых непростых Минске и Витебске и минимальное торможение экономики. От плана потеряли только около процента. Президент требует мобилизовать весь государственный аппарат - сейчас это ответственность каждого управленца. Плюс точечно, а где возможно на опережение работать в образовании и медицине, через местную власть поддерживать бизнес.
Как справляемся? Итоги совещания у Андрея Кривошеева.
Мировая экономика и медицина сдают тест на коронавирус
4 месяца 2020 года, изменившие до неузнаваемости экономику, политику, глобальные связи и даже уверенность большинства жителей планеты, что мир справится без войны и глубокой рецессии. Такие оценки сегодня стали общим местом, хотя первые предостережения прозвучали еще в феврале. В Беларуси - на высшем уровне, в мире - на глубоком экспертном. Как встретили внешние удары и шоки наша экономика и медицина? Каковы тактика и сценарии на короткую перспективу, где нужны сверхусилия управленческой вертикали? Этим важнейшим вопросам сегодня посвятили большое совещание во Дворце Независимости. 4 месяца, изменившие мир. И 4 месяца, когда вся мировая система экономики, политики и медицины сдает свой тест на устойчивость и зрелость. Подводить итоги рано. Очевидны лишь провалы, а не успехи и работа над ошибками. И первый из ударов нанесен по солидарности. Мир и прежде не отличался единством. А тут закрытые границы, эгоизм при разделе средств защиты, новый виток торговых войн и взаимных подозрений. Главный вопрос для Беларуси - как устоять небольшой, открытой экономике? Президент на совещании сегодня начинает именно с этого.
Универсальных рецептов нет - действуем сообразно угрозам
Первое, чему учит мировой опыт - единых рецептов нет. Нет и пророков в чужих отечествах. Например, Штаты нещадно критикуют Всемирную организацию здравоохранения, но и действия Вашингтона далеко не эталонные. Беларусь слушает и слышит все здравые рекомендации, но действует с опорой на свой опыт. Ведь никто из мировых светил потом не станет отвечать перед нашим обществом, а власть держит такой ответ ежедневно.
Планировать противоэпидемические меры на 2-3 шага вперед
Второй урок, усвоенный Беларусью, - идеальных условий не было и не будет. Действовать нужно здесь и сейчас. Причем не разрываясь между полной изоляцией, полумерами и наспех подлатанной медициной. Каждый шаг строго по врачебной практике. А еще думать и планировать на два-три шага вперед. Ведь эта эпидемия закончится, но будут новые. Как были до этого. Кстати, сильный шаг - привлечение военных медиков - Беларусь уже сделала. Помощь врачам гражданским и бесценный опыт для армейской медицины.
Главное преимущество белорусского здравоохранения - не оптимизированная, читай, не сокращенная под корень система. В отрасли работает почти 310 000 человек, один из лучших показателей в Европе. Есть свои специалисты по всем ключевым направлениям - от актуальной вирусологии до нейрохирургов, онкологов и трансплантологов. Кстати, болезни сердца и рак убивают в 40 раз больше белорусов, чем все вирусы и болезни дыхания вместе взятые. Коечный фонд Беларуси, тоже в отличие от соседей, не резали. Он составляет почти 100 000 коек. Плюс к этому актуальная потребность - 25 сертифицированных лабораторий в круглосуточном режиме. И запас тестов почти на месяц вперед с расчетом на негативный сценарий.
Поручения Президента Минздраву и лично Наталье Кочановой - держать на контроле качество белорусских тестов. Средства индивидуальной защиты, которых уже сегодня избыток, можно разумно отдавать на экспорт. Третье - особо беречь переболевших новым вирусом. Плазма с антителами дает хорошие результаты для вновь заболевших.
Президент: Важно не впасть в крайности и не парализовать экономику
Еще один выученный Беларусью урок - бороться надо каждому управленцу на своем месте, и это задача всей вертикали власти от Президента до райисполкома. Страна просто не имеет права впасть в крайности, остановить экономику, без медицински обоснованных причин объявить тотальный карантин. Здесь смотрим на Южную Европу и учимся. О том, как там, в Германии, например, - откровенно Александр Рар. По его мнению, с экономическим падением пока не может совладать даже самая сильная экономика Старого Света.
Меры - точечные, поддержка - адресная
О здоровье людей и экономике прежде всего думают и в Германии, и в Беларуси. Закрыть производства - просто, открывать - сложнее, да и где найти такой ресурс, чтобы содержать целую страну. Действуя точечно и не закрывая предприятия, появляется шанс обеспечить людей и пройти кризис с минимальными потерями. Уже заговорили о будущем голоде на планете, бочка нефти на бирже уже пару раз «пробивала» дно. Т. е. все самые тяжелые симптомы кризиса уже на поверхности. Из доклада премьер-министра и цифр за первый квартал узнаем: большинство секторов экономики, за исключением нефтехимии, где подвели поставщики сырья, небольшой, но плюс. Строительство, IT, деревообработка, фармацевтика, пищевая отрасль - тот самый внутренний резерв, за счет которого держимся и справляемся. Останови один сектор - веером посыпятся смежные.
Как элемент поддержки, но только тому бизнесу, который не справится самостоятельно и больше всех пострадает от закрытых границ и карантинов, - адресные меры правительства. Президент настаивает: помощь должна идти от местной власти, в регионах виднее - кому сейчас труднее всего и кто выполняет важную социальную миссию. Пример, как крупный бизнес приспосабливается к чрезвычайным условиям, в Жодино. Одно из крупнейших швейных предприятий в стране - "Свитанок" -
Сегодня повышенный спрос на маски и хлопковые трикотажные ткани. И это просчитанный бизнес-ход руководства. Сохранить свой коллектив и обеспечить частных дизайнеров и ателье достойной заменой импортным тканям. Их сейчас в силу закрытых границ не поставляют.
Из прямых поручений Президента в ходе совещания. Правительству - держаться запланированного роста по итогам года. От этого зависят доходы граждан. Их небольшой, но рост должен быть сохранен до конца 2020-го. Отдельное поручение - мониторить цены на товары первой необходимости и социально значимые в потребительской корзине белорусов. За это головой отвечает Минторговли. Ответственность Нацбанка - стабильность валюты и финансового рынка. Здесь не все зависит от белорусов - экономика открытая, но резервы пресекать валютные спекуляции у регулятора есть. Точно так же действуют все разумные экономики мира.
Вакцина от экономического кризиса после пандемии
Ждать, что все меры дадут немедленный эффект, не стоит. Об этом не мечтают даже самые сильные экономики планеты. Но позитив очевиден. Так в Витебске впервые с начала вирусного сезона вчера выписали больше здоровых пациентов, чем приняли с пневмонией на стационар. Ни одно предприятие не закрыто. Чем не пример? В завершение совещания сегодня Президент формулирует формулу успеха власти. Всего 4 критерия: ответственность и железная дисциплина, исполнительность и самоотдача. Работа на совесть на всех уровнях сегодня - это, пожалуй, главная вакцина от кризиса в мире после пандемии.
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Работа экономики, социальной сферы, здравоохранения и образования. Большое совещание во Дворце Независимости
Непростое совещание в чрезвычайно непростых условиях закрытых границ, сырьевых и торговых войн, пандемии коронавируса. Сегодня во Дворце Независимости глубоко и...
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