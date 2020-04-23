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«Тренировки с космонавтом 3.0»: как поучаствовать в международном марафоне и стать победителем

23.04.2020 21:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Тренировки с космонавтом 3.0»: как поучаствовать в международном марафоне и стать победителем

Отправить свою фотографию на орбиту МКС: такая возможность появилась у белорусов. Надо лишь присоединиться к международному марафону «Тренировки с космонавтом 3.0» и стать его победителем.Те, кто в силу выбранной профессии, проводит в замкнутом пространстве месяцы, решили поддержать тех, кто сейчас дома в вынужденной изоляции из-за коронавируса. 

Минимум 2,5 часа в день на физкультуру – это обязательный пункт в расписании всех космонавтов, которые отправляются в командировку на МКС. Космос - то место, где уж точно: движение - жизнь. Невесомость устраивает телу праздник непослушания, а вот по возвращении на Землю если поддаться, то можно и погибнуть - мышцы будут атрофированы. Поэтому в относительно небольшом замкнутом пространстве станции велотренажёры, силовые установки, беговая дорожка не стоят без дела. Сейчас временно прописанные на орбите МКС принялись делиться своим «звездным опытом» с землянами. «Тренировки с космонавтом» - международный онлайн-марафон. В этом году он задуман, как одно из средств борьбы с коронавирусом. То есть, скорее, как способ не потерять силу духа и приобрести хорошую физическую форму, находясь в режиме ограничения социальных контактов. Старт марафону дали участники нынешней «звездной» экспедиции, которые пробудут в настоящей самоизоляции 196 суток.

Иван Вагнер, космонавт-испытатель: «Участие в марафоне станет для вас дополнительным элементом поддержания хорошей физической формы, наш экипаж дает старт марафону. Друзья, присоединяйтесь к здоровому движению».

Если очень захотеть в космос, конечно, сразу не полетишь, но заметно подправить физическую форму обязательно получится. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте акции и получить персонального фитнес-тренера. 10 недель он будет давать задания, составит развивающую программу тренировок и оценит результаты. Лучший из лучших выиграет участие в экспедиции в Мексику и восхождение на вулкан Орисаба с космонавтом Сергеем Рязанским. А также сможет отправить свои фото на МКС. Марафон проводится в третий раз. Кстати, победителем первого стал наш земляк, мозырянин Сергей Дикарев. Он обошел 1500 участников и выиграл приз, был включен в группу космонавта Рязанского, с которым белорус поднялся на вершину Килиманджаро. Секрет успеха, говорит, в творческом подходе.

Сергей Дикарев, победитель марафона «Тренировка с космонавтом»: «Можно, например, просто приседать, а можно приседать, когда тебя снимает дрон и показывает весь твой город в черно-белом цвете. Можно просто пробежать, а можно пробежать и ногами написать «Тренировки с космонавтом», как это видится со спутника GPS. Можно просто рассказать о том, почему тебя вдохновляет марафон, а можно рассказать о себе, о Беларуси».

Сегодня Сергей вот так же, по интернету, консультирует марафонцев. Сейчас он – куратор фитнес-тренеров и виртуальный помощник участников. А к марафону уже подключились любители спорта из 50 стран. В том числе и из Беларуси. Им предстоят не только физические нагрузки, но и творческие испытания. Ведь космонавты знают, что в изоляции нужно нагружать не только мышцы, но и голову.

Марафон продлится до 28 июня, присоединиться бесплатно можно на любом этапе. Нагрузки, обещают организаторы, будут земные. Ведь огромные мускулы не играют важной роли в физической форме космонавта. Главное, стремиться и верить, что космос рядом, пусть даже сейчас он ненадолго стал ограничен рамками отдельно взятых квартир. 

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Отправить свою фотографию на орбиту МКС: такая возможность появилась у белорусов. Надо лишь присоединиться к международному марафону «Тренировки с космонавтом...
 
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