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Коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни во всем мире
23.04.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTС последствиями пандемии борются во всем мире. Ведь коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни. От этого зависит и эмоциональное состояние людей. Дальнейшую волну губительных последствий карантина обсуждают и эксперты, и общественность. День, неделя, месяц ограничений - это сокращение экономики, а, значит растущая перспектива потери работы. Чтобы смягчить удар и успокоить людей, все больше стран начинают постепенно выходить из ступора, именуемого локдауном.
Рассказывает Анатолий Липецкий: Пандемия коронавируса, методично подкашивая биржи и сбрасывая в пропасть цены на черное золото, вынуждает экспертов делать мрачные прогнозы о влиянии заразы на глобальную экономику. Вслед за оценками МВФ, разумеется, с негативным оттенком о своих ожиданиях рассказали во Всемирном банке.
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Действующие ограничения поставили на паузу их бизнес, но урожай же надо реализовывать. Протестующие перекрыли дорогу и требовали переговоров. Они состоялись, власти и демонстранты, похоже, договорились. По крайней мере пока к предпринимателям приезжают закупщики и забирают продукцию.
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Но речь не о протестах - сегодня в стране начали снимать введенные из-за распространения коронавируса ограничения. В некоторых провинциях заработали школы.
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Выход - отказываться от локдауна. Постепенно. Восстановление деловой активности в регионах страны будет проходить с разной скоростью в зависимости от динамики.
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С последствиями пандемии борются во всем мире. Ведь коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни. От этого зависит и эмоциональное состояние...
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