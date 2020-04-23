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COVID-19 наносит серьезный ущерб мировому туризму





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Угроза экономического коллапса серьезно беспокоит бразильское правительство и народ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни во всем мире С последствиями пандемии борются во всем мире. Ведь коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни. От этого зависит и эмоциональное состояние...

С последствиями пандемии борются во всем мире. Ведь коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни. От этого зависит и эмоциональное состояние людей. Дальнейшую волну губительных последствий карантина обсуждают и эксперты, и общественность. День, неделя, месяц ограничений - это сокращение экономики, а, значит растущая перспектива потери работы. Чтобы смягчить удар и успокоить людей, все больше стран начинают постепенно выходить из ступора, именуемого локдауном.РассказываетПандемия коронавируса, методично подкашивая биржи и сбрасывая в пропасть цены на черное золото, вынуждает экспертов делать мрачные прогнозы о влиянии заразы на глобальную экономику. Вслед за оценками МВФ, разумеется, с негативным оттенком о своих ожиданиях рассказали во Всемирном банке.. Об этом сообщили представители Всемирной туристской организации ООН. В индустрии около 80 % занимают малые и средние предприятия. Все больше стран, где все громче звучат голоса недовольных: будем сидеть взаперти - пойдем по миру. В США, где пандемия коронавируса приобрела особенно угрожающие масштабы,с требованием снять ограничения. "Откройте мой штат", "Дайте свободу или смерть" - с подобными плакатами люди выходят на улицу, многократно нарушая меры социального дистанцирования.Действующие ограничения поставили на паузу их бизнес, но урожай же надо реализовывать. Протестующие перекрыли дорогу и требовали переговоров. Они состоялись, власти и демонстранты, похоже, договорились. По крайней мере пока к предпринимателям приезжают закупщики и забирают продукцию.Но речь не о протестах - сегодня в стране начали снимать введенные из-за распространения коронавируса ограничения. В некоторых провинциях заработали школы.. В большинстве городов открываются магазины, кафе и рестораны.Выход - отказываться от локдауна. Постепенно. Восстановление деловой активности в регионах страны будет проходить с разной скоростью в зависимости от динамики.. Заводы разных концернов и в разных городах возобновляют свою деятельность, проводя регулярный медицинский осмотр сотрудников. Рабочие одобряют все меры безопасности - и дистанцию, и защитные экраны, и даже сокращенный график. Пугают людей не жесткие контроль и дисциплина, а перспектива остаться без средств к существованию.