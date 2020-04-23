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Коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни во всем мире

23.04.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

С последствиями пандемии борются во всем мире. Ведь коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни. От этого зависит и эмоциональное состояние людей. Дальнейшую волну губительных последствий карантина обсуждают и эксперты, и общественность. День, неделя, месяц ограничений - это сокращение экономики, а, значит растущая перспектива потери работы. Чтобы смягчить удар и успокоить людей, все больше стран начинают постепенно выходить из ступора, именуемого локдауном. 

Рассказывает Анатолий Липецкий: Пандемия коронавируса, методично подкашивая биржи и сбрасывая в пропасть цены на черное золото, вынуждает экспертов делать мрачные прогнозы о влиянии заразы на глобальную экономику. Вслед за оценками МВФ, разумеется, с негативным оттенком о своих ожиданиях рассказали во Всемирном банке.


Коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни во всем мире


COVID-19 наносит серьезный ущерб мировому туризму


Доходы отрасли в текущем году предположительно упадут на полтриллиона долларов. Об этом сообщили представители Всемирной туристской организации ООН. В индустрии около 80 % занимают малые и средние предприятия. Все больше стран, где все громче звучат голоса недовольных: будем сидеть взаперти - пойдем по миру. В США, где пандемия коронавируса приобрела особенно угрожающие масштабы, во многих штатах продолжаются массовые протесты с требованием снять ограничения. "Откройте мой штат", "Дайте свободу или смерть" - с подобными плакатами люди выходят на улицу, многократно нарушая меры социального дистанцирования.


Отмены карантина накануне требовали сотни грузинских фермеров


Действующие ограничения поставили на паузу их бизнес, но урожай же надо реализовывать. Протестующие перекрыли дорогу и требовали переговоров. Они состоялись, власти и демонстранты, похоже, договорились. По крайней мере пока к предпринимателям приезжают закупщики и забирают продукцию. 

Коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни во всем мире

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Но речь не о протестах - сегодня в стране начали снимать введенные из-за распространения коронавируса ограничения. В некоторых провинциях заработали школы. Возобновляются полеты внутри страны. В большинстве городов открываются магазины, кафе и рестораны. 


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Выход - отказываться от локдауна. Постепенно. Восстановление деловой активности в регионах страны будет проходить с разной скоростью в зависимости от динамики. Понемногу к производству возвращается европейский автопром. Заводы разных концернов и в разных городах возобновляют свою деятельность, проводя регулярный медицинский осмотр сотрудников. Рабочие одобряют все меры безопасности - и дистанцию, и защитные экраны, и даже сокращенный график. Пугают людей не жесткие контроль и дисциплина, а перспектива остаться без средств к существованию. 

 
 
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С последствиями пандемии борются во всем мире. Ведь коронавирус привел к фактической парализации экономической жизни. От этого зависит и эмоциональное состояние...
 
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