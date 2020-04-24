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ЕС создает гигантский фонд для восстановления экономики после пандемии: надеются собрать 1,5 трлн евро

24.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страны Евросоюза создадут фонд, который позволит европейской экономике как можно быстрее выйти из рецессии после завершения пандемии коронавируса. Еврокомиссия уже к 6 мая разработает конкретные предложения на этот счет, договорились главы государств и правительств стран ЕС в ходе видеоконференции вечером в четверг, 23 апреля. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что она по-прежнему отвергает идею выпуска совместных европейских облигаций для финансирования нового фонда.


Фото: europeinsight.net

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в Twitter, что участники саммита Евросоюза вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен одобрили «Совместную дорожную карту по восстановлению экономики», которая предусматривает беспрецедентные инвестиции.

Еврокомиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы. На переговорах обсуждается сумма в размере до 1,5 трлн евро. Ангела Меркель отметила, что точная сумма еще не определена, Еврокомиссию попросили рассчитать конкретные потребности, однако уже и так ясно, что «речь идет не о 50 млрд евро».

500-миллиардный кредитный пакет

Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард, в ходе видеоконференции, предостерегла от недостаточного реагирования на экономические последствия коронавирусного кризиса. Мы рискуем сделать слишком мало и слишком поздно, указала она, отметив, что, по оценкам ЕЦБ, объем ВВП в еврозоне в текущем году может сократиться на 15 процентов.

Министры финансов стран ЕС еще две недели тому назад согласовали пакет на сумму в 540 млрд евро для оказания помощи европейским странам-должникам, предприятиям и трудящимся. Участники саммита Евросоюза 23 апреля окончательно одобрили этот план. По словам Шарля Мишеля, обещанные деньги станут доступны уже с 1 июня.

 
 
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Председатель Совета ЕС Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в Twitter, что участники саммита Евросоюза вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен...
 
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