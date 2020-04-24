Коронавирус не испугал: в Бресте пары не переносят свадьбы

Источник материала: Виртуальный Брест

Настоящая любовь угрозы вирусной инфекции не боится! Создать здоровую семью даже в эпидемиологически неблагоприятный период в Бресте пожелали все пары, подавшие заявление на регистрацию брака еще несколько месяцев назад: переносов и отмен церемоний бракосочетания нет.





Как сообщила журналисту Zarya.by заместитель начальника отдела ЗАГС Брестского горисполкома Алла Герасимович, немного подождать с собственной свадьбой решили лишь пары, которые записывались на какой-то день предварительно и еще не подавали заявление.

С 23 по 25 апреля запланировано 57 (только 7 из них пройдут не в торжественной обстановке). В последний день апреля узами брака сочетаются восемь влюбленных пар, в первую субботу мая – 21.

Кстати, недавно, то есть 18 апреля, в присутствии 5-6 самых близких людей в торжественной обстановке отпраздновали свою золотую свадьбу брестчане, чья любовь выдержала испытание временем. Разумеется, всё происходило тоже с соблюдением необходимых профилактических мер.

– Мы просим молодоженов приглашать на церемонию бракосочетания ограниченное количество участников. Если она проходит в торжественной обстановке, то это 10-12 человек, в том числе лица, которые оказывают услуги видео- и фотосъемки, – рассказала Zarya.by Алла Герасимович. – Если бракосочетание не торжественное, то желательно, чтобы было четыре человека, включая молодоженов. Но это всё носит рекомендательный характер, мы не можем настаивать на определенном количестве человек, хотя это важно для того, чтобы люди могли соблюдать безопасную дистанцию в полтора-два метра. Большее число гостей на церемонии не является основанием для отказа в регистрации. Кроме этого, мы просим молодоженов приезжать не за 10-15 минут, как раньше, а за 5: чтобы исключить большого потока людей в нашем помещении.

Алла Антоновна отмечает, что при входе в ЗАГС каждый может воспользоваться средством для дезинфекции рук, которое здесь всегда в наличии. На месте регистрации брака всегда проводится уборка, поэтому все меры безопасности для сохранения здоровья молодых, их гостей и, конечно, сотрудников отдела ЗАГС Брестского горисполкома соблюдаются. Одновременно здесь функционируют три зала.

Молодожены относятся ко всему с пониманием, часто ограничивая свою «свиту» до шести-восьми человек.

– Бывает, на церемонию бракосочетания гости разных возрастов приходят в масках и перчатках, но молодые не надевают ни то, ни другое, – говорит Алла Герасимович.