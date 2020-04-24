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Где в Европе уже начали смягчать карантин
24.04.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Некоторые страны Европы начали постепенно отменять строгие меры по сдерживанию распространения коронавируса, так как считают, что эпидемия у них постепенно отступает, а длительный карантин вредит экономике. Что и где уже позволили жителям, а что в скором времени разрешат — в нашем материале.
Германия
Количество заразившихся: 151 022 (1822 случая на миллион человек)
В Германии, по сравнению с соседями, относительно небольшой уровень заболеваемости и низкий процент смертности от коронавируса. Рестораны, кинотеатры и крупные торговые центры остаются закрытыми, но как
Автомобильные гиганты, такие как Volkswagen, активно лоббировали открытие дилерских центров. С понедельника снова заработал один из крупнейших заводов Volkswagen в городе Цвикау, другие производства на подходе, пишет CNBC.
Немецкие школы должны открыться 4 мая: в приоритете — ученики, которые должны сдавать экзамены. Тем не менее, массовые собрания останутся под запретом до 31 августа.
Польша
Количество заразившихся: 10 346 (272 случая на миллион человек)
С начала этой недели Польша открыла доступ в зеленые зоны — парки и леса. Как
Это только первый этап снятия ограничений, который запустило польское правительство. Как заявляют власти, следующим этапом может стать открытие гостиниц, строительных супермаркетов для работы в выходные дни, а также библиотек, музеев и других мест культурного отдыха.
Дания
Количество заразившихся: 8271 (1428 случаев на миллион человек)
FoxNews
Открывшиеся учреждения должны следовать новым медицинским инструкциям. Планируется, что 1 мая возобновят прием посетителей зоопарки и зоосады, но другие ограничения пока остаются неизменными. «В этой ситуации очень важно, что среди населения растет обеспокоенность тем, чтобы избежать инфекции» — говорит минздрав страны. «Распространение инфекции сильно замедлилось, а мы, таким образом, начали постепенно снимать ограничения».
Норвегия
Количество заразившихся: 7361 (1386 случаев на миллион человек)
С 12 марта в Норвегии действовал строгий двухнедельный карантин, который затем продлили до Пасхи. Количество ежедневных новых случаев заболевания коронавирусом в стране падает с конца марта. Еще 7 апреля премьер-министр Эрна Соберг заявила о том, что Норвегия смогла взять вирус под контроль. Однако, как
Местные детские сады открылись 20 апреля. Уже на следующей неделе должны пойти в школу старшеклассники, начнут свою работу университеты, парикмахерские и салоны красоты. Перемещения внутри страны теперь разрешены, но только по существенным причинам.
Сайт Всемирного экономического форума
Австрия
Количество заразившихся: 15 002 (1697 случаев на миллион человек)
Еще 6 апреля канцлер Себастьян Курц объявил о «воскрешении после Пасхи». Как
Пока это не полноценное возвращение к нормальной жизни, так что правительство по-прежнему оставило в силе обязательное ношение масок вне дома, а также социальное дистанцирование. Однако согласно опросам некоторых СМИ, многие австрийцы не спешат покидать свои дома, несмотря на ослабление ограничений.
Чехия
Количество заразившихся: 7136 (671 случай на миллион человек)
С понедельника в Чехии в рамках шестинедельной стратегии постепенного снижения ограничений вновь заработали сельскохозяйственные рынки на открытом воздухе.
Также гражданам разрешают выезжать за границу к родственникам или в деловые командировки, однако по возвращении им придется уйти в двухнедельный карантин,
Как
План рассчитан до 8 июня, когда должны открыться все учреждения, в том числе бары, кафе, рестораны и отели. Однако власти предупреждают, что при необходимости возобновят ограничения.
Италия
Количество заразившихся: 189 973 (3144 случая на миллион человек)
Портал France24
В своем недавнем посте в Facebook он отметил: «Я был бы рад иметь возможность сказать: давайте откроем все. Немедленно. Но такое решение было бы безответственным и подвергло бы риску все усилия, которые мы приняли к настоящему времени. Ослабление мер должно произойти на основе хорошо структурированного и сформулированного плана. Разумно было бы ожидать, что мы введем его с 4 мая».
Однако книжные магазины, прачечные, магазины детской одежды уже открылись в некоторых регионах на прошлой неделе, а работники лесного хозяйства и сферы информационных технологий вернулись к работе.
Переговоры с другими лидерами Евросоюза о введении конкретных мер экономической поддержки (таких, как общеевропейские ценные бумаги — коронабонды) пока не привели к каким-то решениям. Итальянская газета La Republica не исключает возможности того, что предприятия автомобильной промышленности, дизайна и модной индустрия, приносящие огромные доходы от экспорта, могут начать работать уже на следующей неделе, хотя 4 мая все еще остается предпочтительной датой. При этом некоторые магазины, бары и рестораны, скорее всего, будут закрыты до 18 мая. Строгие меры также будут действовать в отношении уязвимого к болезни старшего поколения: когда все смогут свободно перемещаться, пожилым людям могут разрешить покидать дома лишь на несколько часов в сутки.
Испания
Количество заразившихся: 213 024 (4552 случая на миллион человек)
Как
Правительство заявило, что полиция будет раздавать до 10 миллионов защитных масок на станциях метро и в другом общественном транспорте.
Однако все это вызвало опасения профсоюзов и недовольство некоторых оппозиционных политиков. В своем видеообращении в Twitter президент женералитета Каталонии Ким Торра назвал возвращение людей на работу «безответственным и безрассудным» шагом.
Bloomberg
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Те страны Европейского союза, где эпидемическая ситуация начала улучшаться, решили начать постепенное снятие ограничений, наложенных на население и бизнес в...
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