Где в Европе уже начали смягчать карантин

Источник материала: Tut.by

Некоторые страны Европы начали постепенно отменять строгие меры по сдерживанию распространения коронавируса, так как считают, что эпидемия у них постепенно отступает, а длительный карантин вредит экономике. Что и где уже позволили жителям, а что в скором времени разрешат — в нашем материале.

Германия

Количество заразившихся: 151 022 (1822 случая на миллион человек)

Количество умерших: 5 354

В Германии, по сравнению с соседями, относительно небольшой уровень заболеваемости и низкий процент смертности от коронавируса. Рестораны, кинотеатры и крупные торговые центры остаются закрытыми, но как сообщает the Guardian, благодаря улучшению ситуации власти ФРГ с понедельника разрешили открыться небольшим торговым площадкам (до 800 м2). Приступили к работе автомобильные ритейлеры, открыли двери для покупателей книжные и велосипедные магазины, однако людям по-прежнему настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах.

Автомобильные гиганты, такие как Volkswagen, активно лоббировали открытие дилерских центров. С понедельника снова заработал один из крупнейших заводов Volkswagen в городе Цвикау, другие производства на подходе, пишет CNBC.

Немецкие школы должны открыться 4 мая: в приоритете — ученики, которые должны сдавать экзамены. Тем не менее, массовые собрания останутся под запретом до 31 августа.

Польша

Количество заразившихся: 10 346 (272 случая на миллион человек)

Количество умерших: 435

С начала этой недели Польша открыла доступ в зеленые зоны — парки и леса. Как рассказало Польское радио, в последних можно будет гулять, не заслоняя рот и нос, что предписывают недавно введенные правила. Дети старше 13 лет теперь могут выходить из дома без сопровождения взрослых. Небольшие торговые точки разрешили посещать большему количеству покупателей (до четырех человек на одну кассу), а в магазинах площадью больше 100 м² на 15 м² должен находиться один покупатель. В церквях на похоронах теперь разрешается присутствие до 50 человек одновременно.

Это только первый этап снятия ограничений, который запустило польское правительство. Как заявляют власти, следующим этапом может стать открытие гостиниц, строительных супермаркетов для работы в выходные дни, а также библиотек, музеев и других мест культурного отдыха.

Дания

Количество заразившихся: 8271 (1428 случаев на миллион человек)

Количество умерших: 394

FoxNews сообщает , что Дания, одной из первых стран в Европе объявившая карантин, одной из первых же начала медленно его ослаблять. Еще 11 марта правительство страны закрыло школы, рестораны и большинство учреждений и предприятий, запретило устраивать собрания с участием более 10 человек, а также закрыло границы. Однако уже 15 апреля за парты вернулись школьники, через несколько дней вновь открылись некоторые субъекты малого бизнеса, включая парикмахерские, которые испытали небывалый наплыв клиентов. Также стали принимать клиентов тату-салоны, медицинские физиотерапевтические и стоматологические кабинеты.

Открывшиеся учреждения должны следовать новым медицинским инструкциям. Планируется, что 1 мая возобновят прием посетителей зоопарки и зоосады, но другие ограничения пока остаются неизменными. «В этой ситуации очень важно, что среди населения растет обеспокоенность тем, чтобы избежать инфекции» — говорит минздрав страны. «Распространение инфекции сильно замедлилось, а мы, таким образом, начали постепенно снимать ограничения».

Норвегия

Количество заразившихся: 7361 (1386 случаев на миллион человек)

Количество умерших: 191

С 12 марта в Норвегии действовал строгий двухнедельный карантин, который затем продлили до Пасхи. Количество ежедневных новых случаев заболевания коронавирусом в стране падает с конца марта. Еще 7 апреля премьер-министр Эрна Соберг заявила о том, что Норвегия смогла взять вирус под контроль. Однако, как сообщает FoxNews, норвежская экономика испытала существенный удар в связи с пандемией, а уровень безработицы поднялся до более чем 15 процентов.

Местные детские сады открылись 20 апреля. Уже на следующей неделе должны пойти в школу старшеклассники, начнут свою работу университеты, парикмахерские и салоны красоты. Перемещения внутри страны теперь разрешены, но только по существенным причинам.

Сайт Всемирного экономического форума рассказал , что для защиты населения от новых вспышек инфекции из-за ослабления ограничений, норвежское правительство последовало примеру таких стран, как Южная Корея и Сингапур и запустило приложение для смартфонов, предупреждающее пользователей, если они контактировали с кем-то, кто является носителем вируса, а также были в очагах его распространения. Несмотря на некоторые опасения о нарушении тайны частной жизни, около половины жителей страны уже высказались с о том, что собираются его установить.

Австрия

Количество заразившихся: 15 002 (1697 случаев на миллион человек)

Количество умерших: 522

Еще 6 апреля канцлер Себастьян Курц объявил о «воскрешении после Пасхи». Как сообщает сайт Всемирного экономического форума, страна, также одна из первых принявшая жесткие меры, вскоре снимет значительное число ограничений. С 14 апреля некоторые торговые объекты (площадью меньше 400 м2) вновь открылись, также как строительные, цветочные и сельскохозяйственные магазины. С 1 мая заработают крупные торговые центры, магазины большего размера и парикмахерские.

Пока это не полноценное возвращение к нормальной жизни, так что правительство по-прежнему оставило в силе обязательное ношение масок вне дома, а также социальное дистанцирование. Однако согласно опросам некоторых СМИ, многие австрийцы не спешат покидать свои дома, несмотря на ослабление ограничений.

Чехия

Количество заразившихся: 7136 (671 случай на миллион человек)

Количество умерших: 210

С понедельника в Чехии в рамках шестинедельной стратегии постепенного снижения ограничений вновь заработали сельскохозяйственные рынки на открытом воздухе.

Также гражданам разрешают выезжать за границу к родственникам или в деловые командировки, однако по возвращении им придется уйти в двухнедельный карантин, рассказала русская служба BBC.

Как сообщает FoxNews, вернутся к работе также автомобильные дилерские центры и некоторые субъекты малого бизнеса.

План рассчитан до 8 июня, когда должны открыться все учреждения, в том числе бары, кафе, рестораны и отели. Однако власти предупреждают, что при необходимости возобновят ограничения.

Италия

Количество заразившихся: 189 973 (3144 случая на миллион человек)

Количество умерших: 25 549

Портал France24 рассказал , что в Италии сейчас идет напряженная борьба внутри коалиционного правительства по поводу того, когда и в каких масштабах ослаблять карантин. Премьер Джузеппе Конте в ближайшее время озвучит план по постепенному снятию строгих ограничительных мер, которые действуют в стране вот уже семь долгих недель, с 10 марта.

В своем недавнем посте в Facebook он отметил: «Я был бы рад иметь возможность сказать: давайте откроем все. Немедленно. Но такое решение было бы безответственным и подвергло бы риску все усилия, которые мы приняли к настоящему времени. Ослабление мер должно произойти на основе хорошо структурированного и сформулированного плана. Разумно было бы ожидать, что мы введем его с 4 мая».

Однако книжные магазины, прачечные, магазины детской одежды уже открылись в некоторых регионах на прошлой неделе, а работники лесного хозяйства и сферы информационных технологий вернулись к работе.

Переговоры с другими лидерами Евросоюза о введении конкретных мер экономической поддержки (таких, как общеевропейские ценные бумаги — коронабонды) пока не привели к каким-то решениям. Итальянская газета La Republica не исключает возможности того, что предприятия автомобильной промышленности, дизайна и модной индустрия, приносящие огромные доходы от экспорта, могут начать работать уже на следующей неделе, хотя 4 мая все еще остается предпочтительной датой. При этом некоторые магазины, бары и рестораны, скорее всего, будут закрыты до 18 мая. Строгие меры также будут действовать в отношении уязвимого к болезни старшего поколения: когда все смогут свободно перемещаться, пожилым людям могут разрешить покидать дома лишь на несколько часов в сутки.

Испания

Количество заразившихся: 213 024 (4552 случая на миллион человек)

Количество умерших: 22 157

Как сообщает CNN, около 300 тысяч сотрудников различных учреждений в столице Испании вернулись к работе в начале прошлой недели, в том числе в сферах строительства и производства. Педро Санчес, премьер-министр Испании, также разрешил детям выходить на улицы.

Правительство заявило, что полиция будет раздавать до 10 миллионов защитных масок на станциях метро и в другом общественном транспорте.

Однако все это вызвало опасения профсоюзов и недовольство некоторых оппозиционных политиков. В своем видеообращении в Twitter президент женералитета Каталонии Ким Торра назвал возвращение людей на работу «безответственным и безрассудным» шагом.

Bloomberg сообщает , что Санчес выступил перед законодателями с предложением продлить карантин до 9 мая, хотя ранее обсуждалась дата 25 апреля. В телеобращении к нации он заявил: «Испания сдержала беспощадную атаку пандемии. Этих успехов пока недостаточно, и они слишком непрочные».