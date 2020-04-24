Коронавирус, от которого «у нас никто не умер», врач и армия и беда с техосмотром - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вирус вирусом, а пришла пора сажать картошку . А еще впереди четыре выходных (или у вас завтра субботник , несмотря на мнение ВОЗ о нем ? а-а-а-а, еще же у некоторых детей уроки !) и Радуница. Вы же помните, что Минздрав умоляет не ездить к пожилым родственникам, на кладбища — да и в целом не выезжать за пределы населенного пункта, в котором вы последнее время находитесь? Поберегите врачей, пожалуйста, если уж себя и родителей не бережете, — и задумайтесь о том, что не дай бог создать такую нагрузку на систему здравоохранения, что самому заболеть будет страшно. А не дай бог еще корь и полиомиелит проснутся ?





НОВОСТИ КОРОНАВИРУСА





ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Вот здесь у нас три сценария экономического развития в связи с COVID-19 — давайте посмотрим, как нам это все аукнется, как мир проживет ближайшие два года .





У нас тут, похоже, скоро « Белтехосмотр » останется без зарплат — к ним на ТО никто не ездит (и дело, как понимаете, не только в коронавирусе). Апрель, говорят специалисты, выглядит еще катастрофически: за половину месяца — сразу минус 40% автовладельцев. Такого, говорят, никогда не было.

» останется без зарплат — (и дело, как понимаете, не только в коронавирусе). Апрель, говорят специалисты, выглядит еще катастрофически: за половину месяца — сразу минус 40% автовладельцев. Такого, говорят, никогда не было. Разбирались с зарплатами учителей : части педагогов кроме обычных школьных занятий сейчас приходится готовить задания для школьников, которые из-за коронавируса остаются дома и обучаются дистанционно. Из-за пандемии им приходится работать намного больше, это двойная нагрузка — так как же она будет оплачиваться ?

: части педагогов кроме обычных школьных занятий сейчас приходится готовить задания для школьников, которые из-за коронавируса остаются дома и обучаются дистанционно. Из-за пандемии им приходится работать намного больше, это двойная нагрузка — ? Микрозаймы начинают выдавать по новым правилам — и больше вас, похоже, не смогут загнать в неподъемные долги .

начинают выдавать по новым правилам — и больше вас, похоже, . МИУ опять не прошел аккредитацию. Что будет со студентами дальше ?

ИНТЕРЕСНОЕ

Вот у нас очень сильная история из проекта «Быть мамой» . Семилетний сын Елены пропал без вести. 9 лет назад после школы решил зайти в гости к другу. Мальчики вышли погулять и… больше не вернулись домой. Их искали всей деревней, подключали милицию, местную реку прочесывали водолазы — все без толку. В этом году Диме исполнилось бы 17 лет, и Елена до сих пор с дрожью в голосе шепчет : «Димка, вернись домой. Мы тебя ждем! Каким бы ты ни был…».

из . Семилетний сын Елены пропал без вести. 9 лет назад после школы решил зайти в гости к другу. Мальчики вышли погулять и… больше не вернулись домой. Их искали всей деревней, подключали милицию, местную реку прочесывали водолазы — все без толку. В этом году Диме исполнилось бы 17 лет, и : «Димка, вернись домой. Мы тебя ждем! Каким бы ты ни был…». А вот — большой разговор с гендиректором Belavia Игорем Чергинцом о том, как авиакомпания мобилизовалась, чтобы срочно вернуть наших туристов домой, насколько сократилось число полетов и ждать ли в это сложное время открытия новых рейсов , ведь на лето у «Белавиа» были большие планы. Мы должны понимать, что вспышка коронавируса вызвала самый серьезный кризис в истории авиации — и авиационный мир больше никогда не будет прежним.





На улицах Минска появилась сотня плакатов с фотографиями белорусских артистов и словами поддержки медикам, которые борются с коронавирусом. Однако не всем такая социальная реклама пришлась по душе: некоторые считают, что это выглядит как пиар на беде и вместо фотографий артистов на билбордах должны быть фото докторов. Посмотрите — а вы что думаете ?

О СПОРТЕ

Вы не поверите, но, несмотря на коронавирус, 30 апреля стартует женский чемпионат Беларуси по футболу . И правда, что за гендерная несправедливость: мужчины-то играли, не останавливаясь!

. И правда, что за гендерная несправедливость: мужчины-то играли, не останавливаясь! А чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020 , несмотря на то, что пройдет в 2021 году. Да, мир перевернулся, нам пора к этому привыкнуть. Ну и еще немного подробностей о будущем чемпионате здесь .

, несмотря на то, что пройдет в 2021 году. Да, мир перевернулся, нам пора к этому привыкнуть. Ну и еще немного подробностей о будущем чемпионате . Больше, извините, в спорте пока ничего важного не происходит.

Все новости четверга, 23 апреля

Кстати. Чтобы вам было проще переносить последний рабочий день перед длинными выходными, собрали в одном месте онлайн удачные выступления белорусских артистов за 2020 год. Под них можно продолжить работать, а можно на минуту отвлечься и пойти в отрыв. Запускайтесь — и оставайтесь с нами, оставаясь дома!

Ваша редакция