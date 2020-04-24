Коронавирус, от которого «у нас никто не умер», врач и армия и беда с техосмотром - все за вчера

Вирус вирусом, а пришла пора сажать картошку. А еще впереди четыре выходных (или у вас завтра субботник, несмотря на мнение ВОЗ о нем? а-а-а-а, еще же у некоторых детей уроки!) и Радуница. Вы же помните, что Минздрав умоляет не ездить к пожилым родственникам, на кладбища — да и в целом не выезжать за пределы населенного пункта, в котором вы последнее время находитесь? Поберегите врачей, пожалуйста, если уж себя и родителей не бережете, — и задумайтесь о том, что не дай бог создать такую нагрузку на систему здравоохранения, что самому заболеть будет страшно. А не дай бог еще корь и полиомиелит проснутся?
НОВОСТИ КОРОНАВИРУСА
Кстати, реаниматолог из Витебска, которого вот прямо сейчас, в разгар эпидемии, дергал по поводу армии военкомат — помните, о нем рассказывал доктор Мартов? — говорит, что сортировка тяжелых больных есть уже и сейчас. «Спускаясь в приемник, ты смотришь на пациентов. Видишь их состояние, диагнозы, снимки легких. Тебе очень горько. Ты понимаешь: в обычное время половина из них, а то и больше, пошла бы в реанимацию. Они бы велись как тяжелые пациенты. К ним бы, возможно, даже был индивидуальный подход. Но сейчас нам приходится отбирать из тяжелых пациентов „менее тяжелых“ и „более тяжелых“. Первые идут в отделение, вторые — в реанимацию. Сейчас не военное время, когда ранения делили на легкие и тяжелые, но нам приходится заниматься такими вот вещами — „сортировкой“ больных. Это и есть самое страшное». А от армии наша публикация его временно «отмазала», похоже: «Если врачи необходимы своим больницам, они останутся работать», — пообещал нам военком области.
Еще посмотрели, как живет еще один райцентр Могилевщины, куда тоже пришел коронавирус. Местные жители утверждают, что инфицированных много, а заболеваемость, говорят, стала расти еще в начале апреля. Здесь тоже к нему были не готовы: жена местного медика рассказывает нам, что поначалу, пока о коронавирусе еще толком ничего не было известно, супруг и его коллеги считали: Ухань — это где-то далеко… Вот здесь — наш репортаж из Осиповичей.
Белорус прилетел во Вьетнам на лечение — и застрял. Обратный билет у него был на 19 марта. Но из-за карантина, введенного в стране, белорус не может выбраться на родину. Ему предложили заплатить за эвакуацию 1235 долларов, но, говорит, для него, инвалида 2 группы, это огромная сумма, таких денег в семье нет. Если вы решите ему помочь, то в тексте есть все реквизиты.
А вот Максим с Могилевщины предполагает, что телефоны тех, кто находится на самоизоляции, отслеживают по геолокации. «Жена поехала на дачу и взяла мой мобильный: там много интернет-трафика и неиспользованных минут. Тут же приехали наряд милиции, санэпидемслужба, сказали, у них выбило, что я нахожусь на даче. При этом на домашний телефон никто не звонил». Милиция говорит — все не так.
У нас тут, похоже, скоро «Белтехосмотр» останется без зарплат — к ним на ТО никто не ездит (и дело, как понимаете, не только в коронавирусе). Апрель, говорят специалисты, выглядит еще катастрофически: за половину месяца — сразу минус 40% автовладельцев. Такого, говорят, никогда не было.
Разбирались с зарплатами учителей: части педагогов кроме обычных школьных занятий сейчас приходится готовить задания для школьников, которые из-за коронавируса остаются дома и обучаются дистанционно. Из-за пандемии им приходится работать намного больше, это двойная нагрузка — так как же она будет оплачиваться?
Вот у нас очень сильная история из проекта «Быть мамой». Семилетний сын Елены пропал без вести. 9 лет назад после школы решил зайти в гости к другу. Мальчики вышли погулять и… больше не вернулись домой. Их искали всей деревней, подключали милицию, местную реку прочесывали водолазы — все без толку. В этом году Диме исполнилось бы 17 лет, и Елена до сих пор с дрожью в голосе шепчет: «Димка, вернись домой. Мы тебя ждем! Каким бы ты ни был…».
А вот — большой разговор с гендиректором Belavia Игорем Чергинцом о том, как авиакомпания мобилизовалась, чтобы срочно вернуть наших туристов домой, насколько сократилось число полетов и ждать ли в это сложное время открытия новых рейсов, ведь на лето у «Белавиа» были большие планы. Мы должны понимать, что вспышка коронавируса вызвала самый серьезный кризис в истории авиации — и авиационный мир больше никогда не будет прежним.
На улицах Минска появилась сотня плакатов с фотографиями белорусских артистов и словами поддержки медикам, которые борются с коронавирусом. Однако не всем такая социальная реклама пришлась по душе: некоторые считают, что это выглядит как пиар на беде и вместо фотографий артистов на билбордах должны быть фото докторов. Посмотрите — а вы что думаете?
А чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020, несмотря на то, что пройдет в 2021 году. Да, мир перевернулся, нам пора к этому привыкнуть. Ну и еще немного подробностей о будущем чемпионате здесь.
Больше, извините, в спорте пока ничего важного не происходит.
Кстати. Чтобы вам было проще переносить последний рабочий день перед длинными выходными, собрали в одном месте онлайн удачные выступления белорусских артистов за 2020 год. Под них можно продолжить работать, а можно на минуту отвлечься и пойти в отрыв. Запускайтесь — и оставайтесь с нами, оставаясь дома!
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