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Коронавирус, от которого «у нас никто не умер», врач и армия и беда с техосмотром - все за вчера

24.04.2020 07:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вирус вирусом, а пришла пора сажать картошку. А еще впереди четыре выходных (или у вас завтра субботник, несмотря на мнение ВОЗ о нем? а-а-а-а, еще же у некоторых детей уроки!) и Радуница. Вы же помните, что Минздрав умоляет не ездить к пожилым родственникам, на кладбища — да и в целом не выезжать за пределы населенного пункта, в котором вы последнее время находитесь? Поберегите врачей, пожалуйста, если уж себя и родителей не бережете, — и задумайтесь о том, что не дай бог создать такую нагрузку на систему здравоохранения, что самому заболеть будет страшно. А не дай бог еще корь и полиомиелит проснутся?


НОВОСТИ КОРОНАВИРУСА

  • Кстати, реаниматолог из Витебска, которого вот прямо сейчас, в разгар эпидемии, дергал по поводу армии военкомат — помните, о нем рассказывал доктор Мартов? — говорит, что сортировка тяжелых больных есть уже и сейчас. «Спускаясь в приемник, ты смотришь на пациентов. Видишь их состояние, диагнозы, снимки легких. Тебе очень горько. Ты понимаешь: в обычное время половина из них, а то и больше, пошла бы в реанимацию. Они бы велись как тяжелые пациенты. К ним бы, возможно, даже был индивидуальный подход. Но сейчас нам приходится отбирать из тяжелых пациентов „менее тяжелых“ и „более тяжелых“. Первые идут в отделение, вторые — в реанимацию. Сейчас не военное время, когда ранения делили на легкие и тяжелые, но нам приходится заниматься такими вот вещами — „сортировкой“ больных. Это и есть самое страшное». А от армии наша публикация его временно «отмазала», похоже: «Если врачи необходимы своим больницам, они останутся работать», — пообещал нам военком области.
  • Лукашенко вчера провел совещание по экономике и коронавирусу — на злобу дня, так сказать, — и напомнил, что «в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса» и что «никто никому ничего не даст» (это было о поддержке малого бизнеса). Ну и конечно раскритиковал опыт Западной Европы в борьбе в коронавирусом. «А зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились. И вторую волну получили. Может быть, уже это поняли там и потихоньку начали освобождать экономику, людей, детские сады. Встает вопрос: зачем это тогда делали? Для того, чтобы ослабить людей, ослабить у них иммунитет и потом их заразить?»
  • В ВОЗ тем временем рассказали о приросте случаев заражения в Европе за неделю. Рост и в Беларуси — уже 8022 инфицированных и 60 умерших. Давайте расскажем и сколько человек в Беларуси уже стали донорами плазмы крови после COVID-19.
  • Еще посмотрели, как живет еще один райцентр Могилевщины, куда тоже пришел коронавирус. Местные жители утверждают, что инфицированных много, а заболеваемость, говорят, стала расти еще в начале апреля. Здесь тоже к нему были не готовы: жена местного медика рассказывает нам, что поначалу, пока о коронавирусе еще толком ничего не было известно, супруг и его коллеги считали: Ухань — это где-то далеко… Вот здесь — наш репортаж из Осиповичей.


ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ


  • У нас тут, похоже, скоро «Белтехосмотр» останется без зарплат — к ним на ТО никто не ездит (и дело, как понимаете, не только в коронавирусе). Апрель, говорят специалисты, выглядит еще катастрофически: за половину месяца — сразу минус 40% автовладельцев. Такого, говорят, никогда не было.
  • Разбирались с зарплатами учителей: части педагогов кроме обычных школьных занятий сейчас приходится готовить задания для школьников, которые из-за коронавируса остаются дома и обучаются дистанционно. Из-за пандемии им приходится работать намного больше, это двойная нагрузка — так как же она будет оплачиваться?
  • Микрозаймы начинают выдавать по новым правилам — и больше вас, похоже, не смогут загнать в неподъемные долги.
  • МИУ опять не прошел аккредитацию. Что будет со студентами дальше?

ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вот у нас очень сильная история из проекта «Быть мамой». Семилетний сын Елены пропал без вести. 9 лет назад после школы решил зайти в гости к другу. Мальчики вышли погулять и… больше не вернулись домой. Их искали всей деревней, подключали милицию, местную реку прочесывали водолазы — все без толку. В этом году Диме исполнилось бы 17 лет, и Елена до сих пор с дрожью в голосе шепчет: «Димка, вернись домой. Мы тебя ждем! Каким бы ты ни был…».
  • А вот — большой разговор с гендиректором Belavia Игорем Чергинцом о том, как авиакомпания мобилизовалась, чтобы срочно вернуть наших туристов домой, насколько сократилось число полетов и ждать ли в это сложное время открытия новых рейсов, ведь на лето у «Белавиа» были большие планы. Мы должны понимать, что вспышка коронавируса вызвала самый серьезный кризис в истории авиации — и авиационный мир больше никогда не будет прежним.


  • На улицах Минска появилась сотня плакатов с фотографиями белорусских артистов и словами поддержки медикам, которые борются с коронавирусом. Однако не всем такая социальная реклама пришлась по душе: некоторые считают, что это выглядит как пиар на беде и вместо фотографий артистов на билбордах должны быть фото докторов. Посмотрите — а вы что думаете?

О СПОРТЕ

  • Вы не поверите, но, несмотря на коронавирус, 30 апреля стартует женский чемпионат Беларуси по футболу. И правда, что за гендерная несправедливость: мужчины-то играли, не останавливаясь!
  • А чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020, несмотря на то, что пройдет в 2021 году. Да, мир перевернулся, нам пора к этому привыкнуть. Ну и еще немного подробностей о будущем чемпионате здесь.
  • Больше, извините, в спорте пока ничего важного не происходит.

Все новости четверга, 23 апреля

Кстати. Чтобы вам было проще переносить последний рабочий день перед длинными выходными, собрали в одном месте онлайн удачные выступления белорусских артистов за 2020 год. Под них можно продолжить работать, а можно на минуту отвлечься и пойти в отрыв. Запускайтесь — и оставайтесь с нами, оставаясь дома!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Доброе утро! Вирус вирусом, а пришла пора сажать картошку. А еще впереди четыре выходных (или у вас завтра субботник, несмотря на мнение ВОЗ о нем? а-а-а-а, еще же у...
 
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