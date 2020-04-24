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Закупают средства защиты, кофемашины и разрабатывают приложения для врачей. Как резиденты ПВТ поддерживают белорусских медиков

24.04.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Резиденты Парка высоких технологий поддерживают белорусских медиков во время пандемии. Помощь уже оказали более полусотни компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Частные фирмы передают в медучреждения средства защиты и даже разрабатывают специальные приложения для работы врачей.

Так, в Бресте бригады скорой помощи уже в мае смогут вести электронные карты вызова. Это позволит сократить время заполнения отчетов и увеличить оперативность работы неотложки.

Закупают средства защиты, кофемашины и разрабатывают приложения для врачей. Как резиденты ПВТ поддерживают белорусских медиков

Кроме профессиональных вопросов, заботятся компании и о комфорте медиков. Разработчики передали более 30 кофемашин для врачей инфекционных больниц Минска.

Закупают средства защиты, кофемашины и разрабатывают приложения для врачей. Как резиденты ПВТ поддерживают белорусских медиков

Евгений Нагель, директор минского офиса компании-разработчика:
Мы понимаем, что белорусские врачи и весь медицинский персонал каждый день совершают подвиг в борьбе за наше здоровье и сохраняя его, особенно сегодня, когда к традиционным болячкам добавился коронавирус. Мы понимаем, что все эти люди трудятся тяжело сутками напролет сейчас там, на передовых. Наша идея заключалась в том, чтобы оказать адресную помощь, которую почувствовали бы напрямую все медработники.

На этом наша помощь не остановится, потому что у нас есть еще идеи, которые мы прорабатываем, и я думаю, что реализуем в ближайшее будущее.

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Кофемашины установят в каждой комнате отдыха персонала. Компания надеется, что это придаст бодрости нашим медикам и поможет выполнять свой профессиональный долг.

Закупают средства защиты, кофемашины и разрабатывают приложения для врачей. Как резиденты ПВТ поддерживают белорусских медиков

Люди в материале: Евгений Нагель

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Резиденты Парка высоких технологий поддерживают белорусских медиков во время пандемии. Помощь уже оказали более полусотни компаний, сообщили в...
 
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