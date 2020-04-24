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Коронавирус в Беларуси: данные на 24 апреля по областям
24.04.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Минздрав опубликовал актуальную статистику по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 24 апреля.
На данный момент в стране выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был положительный результат на коронавирус.
Всего зарегистрировано 8773 человека с COVID-19. Также Минздрав привел статистику по регионам: Брестская область – 339, Витебская область – 1935, Гомельская область – 460, Гродненская область – 347, Минск – 4090, Минская область – 1206, Могилевская – 396. Всего проведено 130 824 теста.
За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Фото: Imago Images / Photothek / ТАСС
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Минздрав опубликовал актуальную статистику по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 24 апреля. На данный момент в стране выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у...
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